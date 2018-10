MINISTÉRIO PÚBLICO ENTRA COM SEGUNDA AÇÃO CONTRA VEREADOR DE FOZ DO IGUAÇU SUSPEITO DE FRAUDES NO BOLSA ATLETA

Além de Anderson Andrade, atual vereador e ex-secretário de esportes, outras 35 pessoas foram citadas na ação civil pública contra irregularidades no programa municipal

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) entrou com uma segunda ação civil pública contra Anderson Andrade, atual vereador de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, por suspeita de fraudes no programa municipal Bolsa Atleta.

Nesta segunda ação, ajuizada na quinta-feira (18), o MP também cita outras 35 pessoas que são suspeitas de se beneficiar com cadastros irregulares no programa, entre 2014 e 2016, quando Andrade era secretário de esportes.

Na segunda-feira (15), uma primeira ação civil pública foi emitida pelo Ministério Público contra o vereador e outras seis pessoas pelo mesmo caso.

Segundo o MP, familiares de funcionários da prefeitura e de Andrade foram incluídos no programa Bolsa Atleta sem praticarem nenhum esporte profissionalmente.

Nas duas ações emitidas, o MInistério Público pede a condenação dos envolvidos por improbidade administrativa.

O advogado de Anderson Andrade, Mauricio Defassi, afirmou que ainda não teve acesso a ação, mas negou que o vereador tenha cometido qualquer ato de improbidade administrativa. Segundo o advogado, Anderson não tinha como ter controle pessoal dos quase 700 atletas que recebiam a bolsa. Para isso, existiam os diretores e servidores responsáveis por fazer o controle.

A defesa de Andrade disse ainda que vai se manifestar nos autos, mas reitera a inocência do vereador.

Irregularidade nos cadastros

De acordo com o Ministério Público, parentes do vereador e de funcionários do municipio foram habilitados para receber o valor máximo do incentivo, equivalente a R$ 600 por mês, que é dado somenta para atletas profissionais com destaque nacional.

Nesta segunda ação, além do ex-secretário, de uma ex-servidora da Comissão Executiva dos Jogos Escolares, responsável por incluir os nomes no cadastro de atletas, e do ex-diretor de apoio do gabinete do então secretário, que já haviam sido citados na primeira ação, foram incluídas outras 33 pessoas cadastradas no programa que receberam o benefício sem atenderem aos requisitos necessários.

No total, o MP estima que foram pagos indevidamente R$ 307,6 mil para pessoas que não deveriam receber os pagamentos.

Se condenados por improbidade administrativa, os citados podem perder a função pública, ter que devolver os valores gastos indevidamente, ter direitos políticos suspensos e pagar multa.

(Com G1)