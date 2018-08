MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PEDE IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS NO PARANÁ

Entre as candidaturas questionadas estão a de Beto Richa (PSDB) ao Senado e de Ricardo Barros (PP) à Câmara Federal

O Ministério Público Eleitoral (MPE) divulgou a lista final com as ações de impugnação ao registro de candidaturas no Paraná. No total, 62 candidatos são alvo das ações e correm o risco de não disputar as eleições. Segundo o MPE, as razões para a contestação das candidaturas incluem condenações transitadas em julgado e falta de comprovação de filiação partidária. As ações precisam ser analisadas pela Justiça Eleitoral (veja a lista completa).

Conforme a Gazeta do Povo já havia mostrado, entre as candidaturas contestadas está a do ex-governador Beto Richa (PSDB), que é candidato ao Senado. Na ação, o MPE alegou que Richa foi condenado em segunda instância em razão de uma “parada técnica” ocorrida durante viagem internacional, quando ele era governador.

O MPE também pediu a impugnação da candidatura do ex-ministro e deputado federal Ricardo Barros (PP), candidato à reeleição à Câmara Federal. Em relação a Ricardo Barros, o MPE entende que o deputado está inelegível por causa de uma “doação eleitoral acima do limite legal”, irregularidade reconhecida por decisão judicial. A condenação diz respeito a uma doação de R$ 5,4 mil à campanha de Maria Victoria (PP) – filha de Barros – feita por uma sociedade empresarial que tinha Barros como sócio.

Outro lado

Confira a nota oficial de Beto Richa após pedido de impugnação feito na quarta-feira, dia 22

No dia de hoje (22/08), o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação à candidatura do Sr. Carlos Alberto Richa sob o fundamento da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l” da Lei Complementar n° 64/90. Ocorre que o candidato não sofreu qualquer condenação por suspensão de direitos políticos, quiçá, por improbidade, como sugere a ação proposta. Considerando que a ação popular se propõe apenas à anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio, com a condenação do responsável pelo ato ao pagamento de perdas e danos, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme em apontar que a mera condenação a ressarcimento do erário em ação popular não é capaz de conduzir, por si só, à inelegibilidade. Ressalta-se, por oportuno, que o candidato apresentou todos os documentos necessários à sua candidatura e encontra-se perfeitamente apto a concorrer ao pleito.

Leia a nota da defesa de Ricardo Barros

O deputado federal Ricardo Barros declarou que não se encontra inelegível. O processo mencionado pelo MP Eleitoral envolve doação de pessoa jurídica da qual ele era apenas quotista, e não dirigente. Sendo mero quotista, não pode ser penalizado. Além disso, a inelegibilidade por excesso de doação, segundo jurisprudência consolidada, somente se aplica caso haja gravidade, caracterizado pela quebra de igualdade entre candidatos. No caso, trata-se de doação estimada no valor de pouco mais de R$ 5 mil, incidindo o princípio da insignificância. Barros apresentará defesa em face da impugnação, certo que terá seu registro assegurado.”

Veja a relação completa das candidaturas contestadas pelo MPE

Admir Machado – Deputado Estadual – PODE

Adriano Azevedo – Deputado Estadual – PROS

Alisson Anthony Wandscheer – Deputado Estadual – PMB

Amanda Vitória Leska – Deputada Federal – PSDB

Andreia Ribeiro Daniel – Deputada Estadual – PSC

Aparecido Custódio da Silva – Deputado Estadual – PMN

Carlos Alberto Richa – Senador – PSDB

Cathy Mary Quintas – Deputada Federal – PPS

Célia Regina – Deputada Federal – PT

Claudia dos Santos – Deputada Estadual – PRB

Ednéia Oribka – Deputada Federal – PT

Edson Darlei Alves – Deputado Federal – MDB

Eduardo Costa Oliveira – Deputado Federal – PSDB

Emerson Miguel Petriv – Deputado Federal – PROS

Fernanda Lopes Camargo – Vice-governadora – PSOL

Flávio Deni Fonseca Nakad – Deputado Estadual – Avante

Francisco Luís dos Santos – Deputado Federal – PV

Gentil Paske de Faria – Deputado Estadual – PV

Gisele Shmidt e Silva – Deputada Estadual – PSB

Homero Barbosa Neto – Deputado Federal – PDT

Isabel Cristina Muzeka – Deputada Federal – PDT

Isabela Fadel Gobbo – Deputada Federal – PCdoB

Jéssica Magno – Deputada Estadual – PT

João Guilherme Ribas Martins – Deputado Federal – PV

Joãozinho Santana – Senador (2ºsuplente) – PT

José Roberto Aciolly dos Santos – Deputado Federal – PV

Laisa Gabrielli da Silva – Deputada Federal – PCdoB

Luis Raimundo Corti – Deputado Estadual – PSC

Luiz Carlos Gibson – Deputado Estadual – PODE

Luiz Goulart Alves – Deputado Federal – PRB

Luiz Tarcisio Mossato – Deputado Estadual – PSDB

Marco Aurélio Ribeiro – Deputado Federal – PP

Maria Áurea da Silva – Deputada Estadual – PSC

Maria Izabel Kletemberg – Senadora (1ª suplente) – Patri

Natácia Regina Ferraz – Deputada Federal – PSB

Nelson José Tureck – Deputado Estadual – Pode

Nereu Alves de Moura – Deputado Estadual – MDB

Patrícia Gimenes Ramos – Deputada Federal – PCdoB

Paula Santiago Gonçalves – Deputada Federal – MDB

Paulo Caetano Gonçalves – Deputado Estadual – MDB

Paulo Roberto Colnaghi Ribeiro – Deputado Estadual – PV

Priscila de Carvalho – Deputada Federal – PSC

Reinaldo José da Costa – Deputado Estadual – PSC

Ricardo Antunes de Lara – Deputado Estadual – PCO

Ricardo José Magalhães Barros – Deputado Federal – PP

Rodrigo Aguiar da Silva – Deputado Federal – PPL

Rogério José Lorenzetti – Deputado Federal – PSD

Roselia Carneiro da Silva – Deputada Estadual – PSD

Silene Maria Burda – Deputada Federal – PRB

Silvana Gabardo – Deputada Federal – PSL

Tonia Carla de Souza – Deputada Estadual – PT

(Com Gazeta do Povo)