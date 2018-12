MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO INVESTIGARÁ SUPOSTO NEPOTISMO DE CRIVELLA

Nomeou filho para Casa Civil municipal; MP: ere a moralidade administrativa

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) abriu investigação para apurar supostos atos de improbidade administrativa cometidos pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

Em fevereiro de 2017, Crivella nomeou seu filho, Marcelo Hodge Crivella, para 1 cargo na secretaria da Casa Civil do Munícipio do Rio de Janeiro.

A investigação foi aberta, segundo o MP, após Crivella viabilizar que seu filho, Marcelo Hodge Crivella, atuasse como gerente de recursos humanos na Prefeitura e interferisse nas escolhas do Poder Executivo Municipal.

O MP alega que Marcelo auxiliou o pai na escolha do novo secretário de Cultura do município, inclusive realizando entrevistas com os candidatos ao cargo, agindo como um gestor de recursos humanos, de forma aparentemente clandestina.

A atuação irregular, caso confirmada no contexto da investigação, viola o princípio da moralidade administrativa, regra descrita na Súmula Vinculante nº 13 do STF (Supremo Tribunal Federal).

O ato gerou 3 reclamações no STF. Em uma delas, o pedido do advogado de Victor Travancas para afastar Marcelo do cargo foi acolhido pelo relator do processo, o ministro Marco Aurélio Mello.

O entendimento do ministro é que “que a nomeação afrontou decisão da Corte, que impede o nepotismo na administração pública”.

Outro lado

Crivella afirmou que o MP não pode ter uma atuação baseada em notas de jornal.

“Sei que o Ministério Público quer reconstruir sua imagem, daquele período do Cabral [ex-governador do Rio, preso na Lava Jato], do Eduardo Cunha, em que o povo do Rio de Janeiro cobrava providências e só o Ministério Público Federal tomou medidas. Mas não é assim que vai recuperar sua imagem. Todos queremos um Ministério Público altivo, ousado. Mas não pode ser o Ministério Público das notinhas de jornal.”

(Com Poder360)