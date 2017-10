Ministério Público abre inscrições para seleção de estagiários

O Ministério Público do Estado do Paraná (MPE/PR) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo que visa contratar três estudantes na função de Estagiário.

As oportunidades estão lotadas na Coordenadoria Administrativa do MPE – Comarca de Foz do Iguaçu e exigem que os interessados estejam matriculados no 2º ou 3º ano do Nível Médio e tenham, no mínimo, 16 anos de idade, no ato da posse.

Uma Prova Objetiva, com 80 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais e Atualidades, será aplicada como método de análise dos participantes, possivelmente, em 31 de outubro de 2017.

Os aprovados e contratados na avaliação devem exercer as funções no período vespertino, de segunda a sexta-feira, durante 4h diárias, mediante bolsa-auxílio de R$ 848,00 e auxílio transporte de R$ 170,00.

Para inscrever-se, compareça das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 17h30 na sede do MPE – PR – Comarca de Foz do Iguaçu, localizada à Rua Epifânio Sosa, nº 111, Jardim Pólo Centros (atrás do Fórum de Justiça Estadual), até 24 de outubro de 2017, e apresente os documentos descritos no edital que pode ser acessado aqui.