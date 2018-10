MINISTÉRIO DO TURISMO APROVA INVESTIMENTO DE R$ 220 MILHÕES EM FOZ DO IGUAÇU

Prefeito recebeu selo que garante financiamento prioritário para o “Seaquarium”

O prefeito recebeu ontem (24), em Brasília, o selo do programa Prodetur+Turismo, que garante prioridade para o financiamento da construção do complexo turístico “Seaquarium”. Esse projeto representa o maior investimento à receber o aval do programa, nele estão previstos a construção de um complexo turístico formado por aquários, um hotel e outros atrativos estimados em R$ 220 milhões.

O anúncio foi formalizado pelo ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, em reunião que contou com a presença de representantes do gurpo francês “Seaquarium”, o prefeito de Gramado (RS), João Alfredo Bertolucci, e o Secretário Nacional de Estruturação do Turismo, Antônio Parente.

“Essa é mais uma grande obra que conseguimos captar graças à rápida recuperação que promovemos na credibilidade de nossa cidade. Demonstramos a capacidade e a disposição do Governo Municipal em acolher esses projetos e ser parceiro da iniciativa privada, isso garantiu a captação deste investimento e gerou a confiança necessária para que o Governo Federal apóia-se a idéia.” Explicou o prefeito de Foz do Iguaçu.

Segundo o ministro do Turismo, o sucesso do programa de crédito é uma forte expressão da vitalidade do setor. “O turismo é uma pauta moderna, frutífera, que alavanca grandes economias no mundo. No Brasil, vemos que não é diferente: tanto governos quanto empresários têm grandes projetos para contribuir com o crescimento da nação. O Prodetur é a oportunidade para realizá-los”, comentou.

O Selo Oficial + Turismo só é concedido a propostas alinhadas às diretrizes da política nacional de turismo. O carimbo identifica que o documento passou por análise prévia do MTur e receberá prioridade de tramitação junto ao banco contratado na operação de crédito.

Os principais projetos que chegaram à área técnica do MTur são grandes obras de infraestrutura pública, incluindo rodovias, orlas, praças e planos de requalificação urbana. Até agora, o projeto de maior orçamento é o Seaquarium, complexo turístico que será construído em Foz do Iguaçu – R$ 220 milhões. A cidade de Gramado (RS) também teve um projeto aprovado e deve receber complexo semelhante, avaliado em R$ 115 milhões.

Seaquarium

O projeto, batizado de “Aquário das Cataratas”, pretende ser o maior complexo de aquários de águas doces do mundo. A Seaquarium é uma das maiores especialista em projetos deste tipo de atrativo, sendo responsável pelo Oceanário Sul, em Porto Alegre e o Santa Catarina Seaquarium.

(Com AMN)