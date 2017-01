MILLONES DEL JUEGO TERMINARON EN UNA CUENTA DE LOS BÁEZ EN SUIZA

El socio de Cristóbal López en las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo, Federico De Achával, giró 70 millones de dólares a la offshore Val de Lorie de Las Vegas, EE.UU., entre el 2007 y el 2013 y ésta depositó parte de la plata en la cuenta de Leandro Báez abierta a nombre de Teegan en Suiza. La maniobra está explicada con detalles en un informe de operaciones financieras sospechosas que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, revelaron fuentes judiciales a Clarín en exclusiva.

De Achával volvió a negar ser el dueño de Val de Lorie, pero el informe confirma que es el “beneficiario final”. El demoledor informe fue presentado en la última semana de diciembre en la causa que la diputada de Cambiemos Elisa Carrió abrió contra “el zar del juego” y De Achával y otros por encubrimiento de lavado de dinero. En las declaraciones juradas ante la AFIP, De Achával no declaró las tenencias de Val de Loire, afirmaron las fuentes.

De Achával es socio de López en Hipódromos Argentinos de Palermo S.A. (HAPSA) y la offshore Val de Loire tiene el 30 por ciento de las acciones de ésta empresa que administra los tragamonedas de esa club hípico y de Casino Club, la empresa insignia de López hasta hace poco. En el 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó una polémica prórroga por 22 años más de la concesión del hipódromo de Palermo a HAPSA.

La UIF -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico- confirmó a Casanello que HAPSA le otorgó a Val de Loire más de 60 préstamos hasta totalizar 70 millones de dólares y que la plata se depositó en cuentas en el PKB Privanbak SA en Suiza y en el Deustsche Bank AG en Alemania. Val de Loire había aparecido junto a las 148 empresas creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca en Las Vegas por pedido de la fiduciaria Helvetic Services Group, la dueña de la financiera “La Rosadita”.

Como intermediario de la creación de Val de Loire figura el ex presidente de Peñarol de Montevideo, Pedro Damiani. Primero fue denunciada por los fondos buitres ante un juez de Nevada y luego apareció, el año pasado, la investigación Panama Papers del Consorcio Interancional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Las fuentes destacaron que la UIF adelanta a los jueces información de inteligencia -obtenida a através de una red internacional contra el lavado de dinero llamada Grupo Edmond-, así que Casanello deberá ahora enviar sendos exhortos a Suiza, Alemania y otros países para confirmar formalmente estos datos.

La UIF descubrió que otro de los beneficiarios finales de Val de Loire es Santiago Ardissone, quien es hermano del vicepresidente de HAPSA, Guillermo Ardissone, y está vinculado a López.

Parte de los 70 millones de dólares que sacó Val de Loire desde la Argentina pasaron a una cuenta de la offshore Wheaton Corporation ubicada en el paraíso fiscal de Curazao y de allí a la cuenta de Teegan del banco suizo Lombard Odier y que administra Leandro Báez, hijo del procesado dos veces por lavado de dinero y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

Teegan fue creada en Bélice por gestiones del ex dueño de “La Rosadita” Federico Elaskar y es administrada desde Panamá. Otra parte de esos fondos fueron girados a una offshore llamada Alcala Propierties Limited en el banco HSBC de Hong Kong, firma que tiene como accionista a Jorge Luis Barco, un conocido “cuevero” de la city financiera porteña. Estas operaciones podrían coincidir con movimientos financieros conocidos como “Dólar Cable” en la jerga financiera, que consiste en reingresar o lavar dinero negro o simplemente moverlo, explicaron las fuentes.

Las fuentes explicaron que estos movimientos financieros internacionales parecían mostrar una división de ganancias de los tragamonedas en el exterior entre socios ocultos.

En cambio, las fuentes no supieron confirmar si el reporte de la UIF también confirmó el contrato mutuo de cesión de garantía que Val de Loire hizo en el 2006 con Balmont, otra de las 148 empresas armadas en Las Vegas por Mossack Fonseca a pedido de Néstor Ramos, el director de Helvetic, y prófugo de la Justicia desde hace meses en la causa de la ruta del dinero K que también instruye Casanello con el apoyo del fiscal federal Guillermo Marijuan.

Otras de las empresas que enviaron fondos a esa cuenta de Leandro Báez son Morgan, Jackson Investment, Solterra Holdings Inc. y BRS banque SA, del paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. Casanello está esperando que la justicia de Suiza le conteste, tal como prometió, un exhorto en forma oficial con las diez cuentas que Báez y su entorno tienen en ese país y donde movieron más de 25 millones de dólares. Jackson Investment está registrada en Gran Bretaña y tiene como domicilio 3RD Floor 5 Lloyds Avenue, Londres.

Este círculo de la telaraña del dinero K tiene al directorio de Morgan integrado llamativamente no por personas físicas sino por otras empresas para ocultar a sus verdaderos dueños, otra vez esta telaraña de círculos concéntricos. Se trata de las empresas extranjeras Estrella Marina Invests Ltd., Stichting Flaskinn, Stichting LLP Management, Bella Vista Global Inc. y la suiza Amicorp, que, según su página web, tiene una sede en la Argentina dedicada a la constitución de fideicomisos.

En cuanto a Solterra Holding Inc., se trata de una empresa registrada en Miami en el bulevar Hollywood 4000, departamento 435, y tiene como director a un desconocido. Allí también funciona una empresa dedicada a la importación de objetos de decoración desde Colombia. Pero Morgan fue llamativamente disuelta el 23 de marzo de 2013, seguramente para borrar huellas de la operación.