MILIONÉSIMO VISITANTE É RECEBIDO COM FESTA NA ITAIPU

Argentino casado com uma brasileira, o milionésimo visitante do Complexo Turístico Itaipu em 2018, Silvio Mentucci, é um retrato perfeito da binacionalidade que simboliza a usina brasileiro-paraguaia. Ele e a família foram recepcionados com festa, às 10h35 da manhã dessa sexta-feira (21), por diretores da Itaipu e do Parque Tecnológico Itaipu, responsável pela gestão do turismo na usina.

Ao lado da mulher Daniela de Oliveira e do filho Leandro Mentucci, o empresário Silvio, radicado em Jundiaí (SP), contou que fez uma visita à Itaipu há pouco tempo, mas o filho, Leandro, estudante de Engenharia, ficou curioso para visitar a parte interna da usina. “Não esperávamos uma recepção tão especial. Jamais esqueceremos”, disse Silvio.

A marca de um milhão de visitantes é um recorde para a usina. É a primeira vez em 41 anos que Itaipu supera essa marca no turismo. Durante a cerimônia comemorativa à marca, o diretor-geral da Itaipu, Marcos Stamm, disse que a empresa vivia mais um momento histórico, se consolidando como promotora de desenvolvimento regional e geradora de riquezas.

Segundo o diretor, o turismo de Itaipu tem metas audaciosas para os próximos cinco anos. “Em 2023, queremos que 2 milhões de pessoas cruzem a Barreira de Controle da Itaipu”, disse.

Para atingir a meta dos 2 milhões, o diretor do PTI, Jorge Callado, anunciou que, em breve, o Laboratório de Turismo apresentará novas atrações. As últimas foram: Itaipu Kids, Itaipu Tecnologia e as Iluminações Temáticas da Barragem.

A solenidade contou também com as presenças dos diretores Newton Kaminski (Coordenação), Cezar Ziliotto (Jurídico), João Pereira (Administrativo) e Mario Antonio Cecato (Financeiro Executivo). O secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, também participou do evento.

Tradição

Após a recepção festiva, a família Mentucci seguiu de Veículo Elétrico para a Visita Especial, para realizar o sonho de Leandro e conhecer o interior da maior geradora de energia elétrica do planeta. Em seguida, almoçaram no restaurante do Porto Kattamaram. Para registrar a data, os Mentuccis ainda receberam uma lembrança do projeto Ñandeva.

De acordo com a superintendente de Comunicação Social da Itaipu, Patrícia Iunovich. “O fato de o milionésimo visitante ser da Argentina confirma uma tradição na usina. Depois dos brasileiros, os argentinos são os que mais visitam a hidrelétrica”, afirmou.

Turismo em Itaipu

A Itaipu abriu as portas para visitação em 1977. Desde então, tem sido o segundo atrativo turístico mais procurado da região. Perde apenas para o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga o maior conjunto de quedas d´água do planeta.

No total, a usina recebeu até hoje mais de 23 milhões de turistas.

Hoje, o Complexo Turístico Itaipu conta com pelo menos 13 opções de passeios. Entre eles, estão: Visita Especial, Panorâmica, Itaipu Kids, Itaipu Tecnologia, Ecomuseu, Refúgio Bela Vista e Iluminação da Barragem.

Como Itaipu é uma geradora de energia e não visa lucro com o turismo, toda a receita líquida arrecadada na venda dos ingressos é investida num fundo tecnológico e convertida em ações de educação, ciência e tecnologia.

(Com Itaipu)