Milionário quer transformar Sheraton Iguazu em 7 estrelas

O Hotel Sheraton Iguazu, localizado no Parque Nacional Iguazu, e com vista privilegiada para as Cataratas, foi comprado pelo Fundo de Investimentos Albwardy. O proprietário é o milionário árabe Ali Saeed Juma Albwardy. O valor do negócio é de US$ 55 milhões (algo em torno de R$ 175 milhões), conforme divulgou a imprensa argentina.

O Grupo opera dez hotéis pelo mundo e já planeja futuros investimentos para o Sheraton Iguazu. A ideia é elevar o número de estrelas de cinco para sete, igual ao Burj Hotel Al Arab (Torre das Arábias), único no mundo com sete estrelas, que está localizado em Dubai (Emirados Árabes).

De acordo com a imprensa do país vizinho, o empresário, que já possui um hotel em Buenos Aires, veio em missão oficial a convite do ex-governador de Missiones, Mauricio Closs, e do então ministro do Turismo, Sergio Dobrusin. Ali Albwardy ficou encantado com as Cataratas del Iguazu e decidiu negociar a compra.

A Rede Sheraton, dos Estados Unidos, segue com 15% das ações e segue na administração do hotel. Os funcionários serão mantidos. Futuramente o estabelecimento deve se chamar Four Seasons.

Neste mês, o Hotel Sheraton Iguazu completa 39 anos. Já se hospedaram no local personalidades como Roger Moore e uma equipe de filmagem inteira, durante as filmagens de Moonraker, um dos filmes da série James Bond. Robert de Niro e Jeremy Irons também permaneceram hospedados durante as filmagens do filme A Missão.

Outros hóspedes famosos são o Rey Juan Carlos e Rainha Sofia, o tenor Luciano Pavarotti, Príncipe Hirohito do Japão, o campeão de F1, Michael Schumacher, e o magnata, Nelson Rockefeller.

O hotel possui 180 quartos e uma vista inigualável das Cataratas, além de um cenário rodeado por vegetação exuberante. No local ainda há o Seda Pool & Spa, salão de festas e piscinas.