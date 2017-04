Milhares de talibãs entre refugiados na Alemanha, afirma revista

Até o momento, as agências de investigações da Alemanha vinham focando os presumíveis militantes da organização jihadista “Estado Islâmico” (EI) que pudessem ter entrado no país a partir de 2015, aproveitando-se da onda de refugiados dos conflitos no Oriente Médio.

Agora, a revista investigativa Der Spiegel informa que uma outra ameaça também passará a ocupar a Procuradoria Geral da República e os tribunais estaduais, na forma de milhares de combatentes do Talibã afegão, que teriam igualmente entrado no país na esteira da crise migratória.

O que fazer com botes de refugiados naufragados?

O Departamento Federal para Migração e Refugiados (Bamf), subordinado ao Ministério do Interior, teria passado informações aos órgãos de segurança alemães sobre integrantes no país do grupo radical islâmico que há décadas aterroriza o Afeganistão. O procurador-geral da República já investiga mais de 70 casos, e seis homens foram colocados em prisão preventiva.

Os primeiros inquéritos contra prováveis ex-talibãs afegãos deverão se iniciar nas cidades de Berlim e Koblenz, segundo o periódico alemão. Os próprios implicados teriam se autodenunciado durante o processo de asilo, mas ainda não está esclarecido até que ponto suas alegações correspondem à verdade.

O fato de esses dados só terem sido divulgados agora se deveria à sobrecarga do Departamento para Refugiados: em 2015 cerca de 1 milhão de refugiados entraram no país e, segundo o Ministério do Interior, no momento chegam até 15 mil a cada mês.

As agências de investigações da Alemanha contam com a abertura de numerosos processos de terrorismo contra militantes talibãs, em adição às ações judiciais já em andamento contra supostos integrantes do EI. Recentemente a Procuradoria da República advertira estar sobrecarregada com o número crescente de ações envolvendo fundamentalistas islâmicos.

Com DW