Michel Temer reconduz nova diretoria de Itaipu por cinco anos

Binacional completou 43 anos e novo diretor geral destaca o papel dos funcionários

Por meio de decreto, o presidente da República, Michel Temer, reconduziu a atual composição da diretoria executiva de Itaipu. O decreto foi publicado nesta quarta-feira, 17 de maio, aniversário de criação da Itaipu Binacional, no Diário Oficial da União.

Com a data de 16 de maio de 2017, foram reconduzidos, com mandato até 16 de maio de 2022, os seguintes diretores: Luiz Fernando Leone Vianna, diretor-geral brasileiro; Cezar Eduardo Ziliotto, diretor jurídico; Marcos Antônio Baumgärtner, diretor administrativo; e Marcos Vitório Stamm, diretor financeiro executivo.

O decreto presidencial obedece ao disposto na Nota Diplomática número 439, de 20 de dezembro de 1993, do governo brasileiro ao governo paraguaio, e o estabelecido no artigo 12 do Estatuto da Itaipu Binacional, anexo ao Tratado de Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai.

VALORIZAÇÃO

Uma cerimônia breve, no Cineteatro dos Barrageiros, nesta manhã de quarta-feira (17), marcou a passagem do 43º aniversário da Itaipu Binacional. Colegas de diversas áreas lotaram o auditório, onde foram recebidos pelos diretores Luiz Fernando Vianna, Marcos Stamm, Marcos Baumgartner e Cezar Ziliotto.

Para muitos dos empregados, foi um primeiro contato com a diretoria nomeada no final do último mês de março. O DGB dirigiu-se aos presentes fazendo um rápido retrospecto de sua carreira no setor elétrico.

Em seguida, Vianna abordou os principais temas estratégicos que farão parte da agenda da binacional nos próximos anos: a continuidade das ações sociais, ambientais e de desenvolvimento sustentável empreendidas por Itaipu; a renovação tecnológica; e a renegociação do Anexo C (a parte financeira do Tratado de Itaipu), que expira em janeiro de 2023, quando finda o pagamento da dívida contraída para a construção da usina.

O diretor também enfatizou o papel da valorização das pessoas para que a Itaipu prossiga registrando desempenhos excepcionais, como o recorde de geração obtido em 2016. “É com a força de vocês que vamos chegar aos 44, aos 45, aos 100 anos com o sucesso que tivemos até agora”, afirmou Vianna. (JIE)

Com Diário das Cataratas