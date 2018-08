MESTRADOS DA UNILA INICIAM SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES PARA 2019

Os interessados em cursar um mestrado na UNILA em 2019 devem ficar atentos: já há editais publicados com as normas do processo seletivo, e o Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos já está com as inscrições abertas. Os mestrados em Biociências, em Biodiversidade Neotropical e em Políticas Públicas e Desenvolvimento, por sua vez, publicaram os editais de seleção de alunos regulares e recebem as inscrições a partir de setembro. Em todos os programas, as inscrições são online. As inscrições e os cursos são gratuitos. Confira, abaixo, as informações de cada programa:

Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos recebe inscrições até o dia 14 de outubro. O mestrado oferta 26 vagas, distribuídas entre as duas linhas de pesquisa: Trânsitos Culturais; e Práticas e Saberes. Desse total, duas vagas serão destinadas à política de acesso afirmativo. Podem candidatar-se graduados em qualquer área do conhecimento. Para a inscrição, o candidato deve encaminhar carta de aceite assinada por um docente do programa, cuja solicitação deve ser realizada até 1º de outubro, com um resumo da proposta de trabalho. O candidato pode anexar até duas cartas de aceite no sistema de inscrição, onde também devem ser incluídas outras documentações, conforme edital. O processo seletivo consta de duas fases: análise de projeto e entrevista a distância, que será por meio de vídeo (Skype), entre os dias 12 e 19 de novembro.

Para acessar o Edital e mais informações sobre o IELA, acesse https://programas.unila.edu.br/iela.

Biociências

O Programa de Pós-Graduação em Biociências recebe inscrições entre os dias 1° de setembro e 21 de outubro. O mestrado disponibiliza 24 vagas no total. Para realizar a inscrição, o candidato deve apresentar documentação, conforme edital, e entrar em contato com o provável orientador, para obter aval e assinatura no projeto de pesquisa. O processo seletivo consta de provas escritas, entrevista e análise do currículo. As provas serão nos dias 5 e 6 de novembro e as entrevistas, de 19 a 23 de novembro.

Para mais informações sobre o mestrado em Biociências acesse https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias.

Biodiversidade Neotropical

Já o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical abre inscrições entre os dias 18 de setembro e 28 de outubro. O mestrado oferta 23 vagas. Para a inscrição, o candidato deve apresentar documentação conforme edital, que inclui ficha de inscrição e carta de aceite de docente, conforme modelo disponibilizado no site do mestrado. O processo seletivo abrange provas escritas e avaliação da formação e produção acadêmica do candidato. As provas serão nos dias 22 e 23 de novembro.

Acesse o edital do processo seletivo, ficha de inscrição e modelo de carta de aceite em https://www.unila.edu.br/mestrado/biodiversidade-neotropical.

Políticas Públicas e Desenvolvimento

O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento oferta até 20 vagas para alunos regulares. As inscrições serão entre os dias 2 de setembro e 2 de outubro. O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área do conhecimento. Serão ofertadas até 10 vagas para cada uma das linhas de pesquisa do programa: Estratégias de Desenvolvimento; e Políticas Públicas e Sociedade.

Para mais informações sobre o mestrado, linhas de pesquisa, disciplinas e quadro docente, acesse a página do Programa, https://www.unila.edu.br/mestrado/politicas-publicas.

