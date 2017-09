Mestrado em Políticas Públicas abre inscrições na segunda

Inicia nesta segunda-feira ( ) o período de inscrições para alunos regulares no Mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Estão sendo ofertadas 20 vagas, em duas linhas de pesquisa: “Estratégias de Desenvolvimento” e “Políticas Públicas e Sociedade”. Podem inscrever-se candidatos com graduação em qualquer área do conhecimento.

O Edital com todas as informações sobre a seleção está na página do Mestrado –https://www.unila.edu.br/mestrado/politicas-publicas/. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Ao se inscrever, o candidato deve apresentar todos os documentos exigidos em edital, escaneados e agrupados em formato PDF, em português ou em espanhol. Entre a documentação exigida, inclui-se um projeto de pesquisa vinculado à área de concentração do Mestrado (Políticas Públicas de Desenvolvimento na América Latina) e à linha de pesquisa escolhida.

O processo seletivo constará de três fases, sendo a primeira eliminatória e classificatória, e as demais apenas classificatórias. Na primeira fase, será analisado o projeto de pesquisa; a fase consiste na análise do Curriculum Vitae; e a terceira será uma entrevista a distância (via Skype, com vídeo). A entrevista será realizada em português ou espanhol, segundo a opção indicada pelo candidato no formulário de inscrição. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia

Estudos Latino-Americanos

Também estão abertas, até 23 de outubro, as inscrições para alunos regulares do Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (IELA). As inscrições serão feitas em duas etapas: na primeira, o candidato deverá encaminhar a solicitação de carta de aceite a um docente vinculado ao programa (a lista de docentes e respectivos e-mails constam no Edital). Nesta fase, o candidato deve apresentar-se ao orientador pretendido, enviando um resumo da proposta de trabalho a ser desenvolvida. Os candidatos que completarem as duas fases da inscrição serão, então, avaliados em duas etapas: Projeto de Pesquisa e, depois, Entrevista. Os candidatos aprovados também deverão, no prazo máximo de seu exame de Qualificação, passar por um Exame de Proficiência em Língua Estrangeira.

Toda a documentação necessária e o descritivo completo das etapas do programa estão disponíveis no Edital publicado na página do IELA – https://programas.unila.edu.br/iela.

