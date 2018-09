MESTRADO EM LITERATURA COMPARADA DA UNILA ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

O Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) está com inscrições abertas para alunos regulares, com ingresso no primeiro semestre de 2019. São ofertadas 16 vagas, totalmente gratuitas, distribuídas entre duas linhas de pesquisa: “Narrativas, Diásporas, Memória e História” e “Temas, Imagens, Transculturalidade”.

Podem participar do processo seletivo candidatos que concluíram a graduação em qualquer área do conhecimento, e que tenham interesse em desenvolver investigações vinculadas às linhas de pesquisa do Mestrado. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de outubro, unicamente por via eletrônica, no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (goo.gl/5VwQzM). Os detalhes sobre os documentos exigidos devem ser consultados no edital, disponível na página do Mestrado (unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada). No mesmo endereço podem ser consultadas informações sobre o corpo docente e as linhas de pesquisa do Programa.

As 16 vagas ofertadas estão distribuídas entre quatro diferentes modalidades: oito para ampla concorrência; três para a modalidade América Latina e Caribe (reservadas a candidatos não brasileiros e exclusivamente oriundos de países latino-americanos ou caribenhos); quatro para a modalidade de Ações Afirmativas; e uma para a modalidade Humanitária, reservada a candidatos refugiados e/ou portadores de visto humanitário.

O processo seletivo será realizado em duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias: na primeira, serão analisados o Projeto de Pesquisa e o Currículo Lattes do candidato (com atribuição de nota apenas ao projeto); na segunda, será realizada uma entrevista a distância (por videoconferência). As avaliações serão realizadas por uma comissão de seleção, formada por quatro membros titulares e dois suplentes, todos docentes do Programa.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail secretaria.ppglc@unila.edu.br.

(Com UNILA)