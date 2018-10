MESMO COM CHUVA, MULTIDÃO VAI ÀS RUAS EM APOIO A BOLSONARO

Mesmo com a chuva forte que caiu na cidade pouco antes do meio-dia deste domingo (30) uma multidão foi às ruas em Foz do Iguaçu para levar apoio ao candidato a presidente Jair Bolsonoro. A manifestação, inicialmente programada para iniciar as 9 horas, começou mais tarde e terminou mais cedo devido a um temporal que se abateria na cidade pouco depois do meio dia.

O manifesto começou na Praça do Mitre e reuniu muita gente, mesmo com chuva. Pouco antes do meio dia, o grupo saiu em caminhada pela Avenida Jorge Schimmelpfeg, até a Praça da Paz, onde um dia antes as mulheres fizeram um protesto contra o candidato.

Durante o trajeto, foram muitos foguetes, buzinaço e palavras de ordem. A maioria vestia verde e amarelo. Muitos carregavam a bandeira brasileira. A chuva não reduziu o entusiasmo dos bolsonaristas.

(Com GDia)