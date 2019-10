MESMO COM CALOR, GRIPE MATA MAIS DUAS PESSOAS NO PARANÁ

Total no ano chega a 122 casos

O Boletim da Gripe divulgado nesta quarta-feira (30) pela Secretaria Estadual da Saúde registra mais dois óbitos pelo vírus da Influenza A (H1N1) no Paraná. São 122 mortes do início do ano até agora.

Os óbitos confirmados no boletim apontam duas pessoas não vacinadas: um homem, morador de Curitiba, de 57 anos, apresentando como fator de risco a obesidade; e uma mulher, moradora de Ivaiporã, também de 57 anos, com diabetes, cardiopatias e obesidade.

São 639 casos de gripe; 86,1% provocadas pelo vírus H1N1. O informativo da SESA registra ainda 1.617 casos de síndromes respiratórias graves provocadas por outros vírus respiratórios.

“Os casos reforçam que as medidas preventivas para a gripe devem continuar sendo adotadas pela população mesmo com as temperaturas elevadas desta época do ano”, explica a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SESA, Acácia Nasr.

As medidas de prevenção são: a freqüente higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento, cobrir nariz e boca com a dobra do braço quando espirrar ou tossir , não compartilhar objetos e uso pessoal como talheres, pratos e copos e manter os ambientes sempre ventilados. “O consumo de alimentos saudáveis também faz parte da prevenção e ainda a ingestão de líquidos, principalmente, muita água”, ressalta a coordenadora.

Gripe – Os sintomas da gripe são febre alta, com início repentino, calafrios, tosse seca, dor de garganta e mal-estar. “Diante dos sintomas orientamos a busca por atendimento médico”, alerta o chefe da Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Renato Lopes.

(Com Bem Paraná)