MESA DIRETORA EMPOSSA SUPLENTES NESTA TERÇA-FEIRA (07/02) ÀS 9H

Os suplentes dos Vereadores reeleitos assinaram a convocação, juntamente com o Presidente da Casa, Rogério Quadros (PTB), na manhã desta sexta-feira (04) no plenário da Casa. Na próxima semana, na sessão de terça-feira (7) eles assumem a cadeira no legislativo e já participam da primeira sessão ordinária de fevereiro.

Rosane Bonho (PP) é suplente de Luiz Queiroga (DEM), ela fez 1.153 no pleito de 2016; Dr.Brito (PEN), suplente do Vereador Rudinei de Moura (PEN), obteve 2.348 votos nas eleições do ano passado; Adenildo Rodrigues (PTN), conhecido como Kako, suplente da Vereadora Anice (PTN), conquistou 1.318 votos em 2016 e Marcos Antônio Jahnke (PTN), mais conhecido como Tentente-coronel Jahnke, suplente do Vereador Darci DRM (PTN), obteve 953 votos no último pleito para Vereador. Anderson de Andrade (PSC), suplente do Vereador Edílio Dall´Agnol (PSC) também já recebeu a convocação.

Com a documentação entregue e situação regular, a Mesa Diretora empossará os suplentes na sessão de terça-feira, 07 de fevereiro, a qual tem início às 9h.