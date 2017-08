Merkel é alvo de mais de mil queixas criminais

O Ministério Público Federal da Alemanha recebeu mais de mil queixas criminais contra a chanceler federal alemã, Angela Merkel, desde o início da crise migratória, em 2015, noticiou um diário local alemão nesta quarta-feira (30/08). Entre as acusações estaria a de alta traição, ou seja, a traição contra o Estado.

“Todas as acusações criminais contra a chanceler federal provaram ser infundadas”, disse Frauke Köhler, porta-voz do órgão federal localizado em Karlsruhe ao jornal Mannheimer Morgen.

De acordo com a reportagem do jornal, uma grande parte das queixas criminais veio do círculo de apoiadores do partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

O partido criticou, em diversas ocasiões, o acolhimento de centenas de milhares de refugiados pela Alemanha. Na terça-feira, Merkel foi vaiada por populistas de direita num comício no estado de Saxônia-Anhalt, no leste do país.

O Ministério Público Federal é responsável por questões que afetam a segurança interna e externa da Alemanha. O órgão é obrigado a examinar todas as queixas criminais recebidas.

Com DW