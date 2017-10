Menino encontrado em Cascavel pode ser vítima de tráfico de crianças, diz polícia

A delegada do Núcleo de Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes, Raissa Vargas Scariot, afirmou na tarde desta terça-feira (24) que o menino encontrado há 14 dias em Cascavel pode ter origem paraguaia. De acordo com ela, há suspeitas de que Maria Conceição Queiroz, conhecida como Maria Paraguaia, que disse tê-lo achado, na verdade, intermediava uma adoção ilegal da criança, que tem cerca de um ano de idade.

Segundo a delegada, as investigações avançaram após a divulgação da foto do menino. Com a suspeita de que a criança pode ter sido vítima de tráfico de pessoas, o caso será encaminhado para a Polícia Federal.