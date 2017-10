Meliá fica com hotel das Cataratas na Argentina

A Meliá assinou um acordo para a abertura do Meliá Iguazu, “o único hotel localizado no coração do Parque Nacional de Iguaçu na Argentina”, uma unidade anteriormente gerida pela Sheraton e que tinha sido dado como vendido para passar a ter a bandeira Four Seasons.

O hotel, anteriormente Sheraton Iguazú, foi noticiado em finais de Agosto como vendido ao xeque árabe Alí Albwardy por 55 milhões de dólares para passar a fazer parte da rede Four Seasons.

Em finais de setembro, o presidente executivo da Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, citado na imprensa espanhola, anunciou que o grupo iria abrir um hotel nas Cataratas de Iguaçu.

A Meliá comunicou ao mercado no final da semana passada a assinatura de um acordo para a “abertura iminente” do Meliá Iguazu, com vistas panoramicas para as cataratas.

O grupo avança apenas que o hotel era gerido anteriormente por outro grande grupo internacional de hotelaria e que assumiu a sua gestão a 30 de Setembro, salientando que irá renovar o hotel por completo em 2018 para melhorar as suas instalações e atributos.

O Meliá Iguazu tem 169 quartos, incluindo quartos com vista para as cataratas, uma larga escolha de restaurantes, piscinas, Spa, ginásio, áreas para crianças e espaços para eventos e reuniões.

Ao assumir a gestão deste hotel, a Meliá reforça a sua posição na Argentina, onde opera dois hotéis em Buenos Aires, designadametne o Meliá Recoleta Plaza e o Meliá Buenos Aires.

“É sem dúvida uma das maiores conquistas da nossa expansão internacional este ano”, afirma Gabriel Escarrer, vice-presidente e CEO, citado em comunicado.