MEIO AMBIENTE, FOZHABITA E MINISTÉRIO PÚBLICO TRABALHAM JUNTOS EM PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO BOICY

O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – Fozhabita, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Ministério Público estão trabalhando em conjunto na elaboração de um projeto que prevê uma grande revitalização na área às margens do rio Boicy. A intenção é recuperar a área degradada do rio, construir um conjunto habitacional ecologicamente correto em um terreno nas proximidades da área invadida pelos moradores, reaproveitando material de entulho da construção civil na obra e proporcionado uma moradia mais digna à inúmeras famílias que se encontram em situação de risco e de irregularidade.

O projeto piloto já está sendo estudado e formulado em conjunto com técnicos do Meio Ambiente e do Ministério Público que estão auxiliando na tomada de decisões. “A ideia é retirar as famílias que vivem às margens do rio e realocá-las em uma área ao lado da área invadida atualmente, em uma construção totalmente nova, sustentável e que pode se tornar uma referência em projetos ambientais. Queremos construir casas utilizando material de entulhos da construção civil, evitando que esse material seja despejado no aterro sanitário, evitando que o Município seja notificado e multado pelo MP por cometer essa irregularidade ambiental e seguindo padrões mais sustentáveis em um projeto arrojado, ecologicamente correto”, pontuou a secretária de Meio Ambiente, Ana Biesek.

O material reaproveitado da construção civil poderá ser utilizado em máquinas modernas que transformam restos de cimento, tijolos, ferro em blocos para construções novas. “Queremos implantar uma construção sustentável, com cisternas, placas solares, recuperando o rio, a nascente, revitalizando toda a área, desafogando o aterro sanitário de entulhos e material pesado, reaproveitando esse material na cidade. Para isso, estamos estudando a criação de uma Lei de Compensação Ambiental que deverá ser encaminhada à Câmara e que por meio dela poderemos buscar parcerias e recursos para levar o projeto adiante no Município. Esse é um compromisso do prefeito e nosso também, de tornar Foz uma cidade mais sustentável”, defende Ana Biesek.

A intenção é poder expandir o projeto para outras áreas da cidade à medida que o Município conseguir realizar esse projeto piloto. “Começaremos pela área do Boicy, pois hoje é uma das áreas mais preocupantes de Foz, justamente pela questão ambiental onde em torno de 180 famílias vivem em condição de risco em uma área invadida, que está às margens do rio. Precisamos atender essas famílias, oportunizar à elas uma vida melhor, e, em conjunto com o Ministério Público nasceu este projeto ecologicamente correto, aproveitando uma área do Município para construir um conjunto habitacional novo e sustentável, reutilizando material de entulho, revitalizando a área já degradada do rio e contribuindo com o meio ambiente. É um grande desafio, mas com a união de forças acreditamos que será possível, pois estamos buscando soluções. Já apresentamos o projeto aos moradores e temos o parecer favorável deles. A ideia é de que o Município entre com a parte técnica e infraestrutura do projeto habitacional e os moradores ajudem com a mão de obra na construção. Um projeto que pode agregar valor ao turismo, agregar valor as empresas que vêm investir na cidade”, destacou o Diretor Superintendente do Fozhabita, Eduardo Teixeira.

Para o Ministério Público, o projeto vem de encontro com a regularização fundiária que precisa ser realizada em Foz do Iguaçu. “Existe vários outros loteamentos que precisam de regularização fundiária em Foz. Nos últimos anos o Ministério Público notificou o Município em razão disso, mas agora surgiu esse projeto novo de uma grande revitalização da área do Boicy, podendo atender as famílias que vivem de forma irregular há anos. Estamos auxiliando na elaboração do projeto da melhor forma”, frisou Ederson Luiz Laurindo, engenheiro agrônomo, consultor e representante do Ministério Público.

Ainda segundo a secretária de Meio Ambiente, o próximo passo é seguir trabalhando na construção da Lei de Compensação Ambiental, estudando a área do projeto piloto de casas habitacionais sustentáveis e na captação de recursos e parcerias para realizar todo o projeto.

Com PMFI