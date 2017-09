MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO REALIZAM CURSO DE FORMAÇÃO À PROFESSORES DE CMEIS

Fortalecer também o projeto de Gestão Ambiental no setor Público é outro objetivo importante da Secretaria de Meio Ambiente e de Educação que juntas são parceiras no curso “O papel da educação infantil na gestão dos resíduos sólidos” que atenderá 535 professores dos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, distribuídos em 13 turmas até o fim deste ano.

A primeira turma foi atendida nesta segunda-feira (4), reunindo em torno de 33 professores de 36 Cmeis de Foz. Pelo projeto, os Centros Municipais de Educação Infantil mais uma vez serão atendidos pela equipe de educação ambiental do Centro de Educação Ambiental do Iguaçu -CEAI, com o objetivo de contribuir para a formação dos professores dos Cmeis motivando-os a fortalecer o tema da gestão de resíduos sólidos nas atividades pedagógicas e o Projeto Gestão Ambiental no Setor Público em atendimento no município, de acordo com os artigos 3º e 7º da Lei 4.134 de 16 de setembro de 2013 com evidencia ao consumo consumismo na infância.

O curso com o titulo “O papel da educação infantil na gestão dos resíduos sólidos” foi organizado pela Secretaria Meio Ambiente em parceria com a Secretaria da Educação e ofertado aos 535 professores dos Centros de Educação Infantil da rede municipal de ensino. Serão dois módulos, sendo um presencial de oito horas e um à distância de quatro horas.

O módulo presencial será dividido em dois momentos: pela manhã, visita técnica a unidade coletora de resíduos sólidos recicláveis e ao Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu e no período da tarde, no CEAI para diálogos e reflexões a respeito da Lei municipal 4.134/2013, sua aplicação na educação infantil e atividades com vídeo de sensibilização sobre consumo e consumismo e elaboração de atividades a serem replicadas em sala de aula.

Para o módulo à distância os professores deverão elaborar um plano de aula com atividades relacionadas ao curso e deverão encaminhar no ambiente do curso no portal do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal – NTM, para que a equipe de educação ambiental possa analisar, dar devolutiva e certificar.

Os participantes de cada turma deverão se concentrar às 7h45 no espaço da SMED (Bordin), de onde sairá o ônibus para as atividades do período da manhã.

As inscrições são on line, no portal do NTM e cada turma poderá ter no máximo 43 inscritos.

Orientações aos professores participantes em cada turma: Levar sua caneca e garrafa com água, repelente e itens de proteção solar, rótulos de alimentos que consomem em casa (3 a 5 rótulos). Utilizar roupas e calçados adequados para caminhada.

Cronograma das turmas

Turma1 – 04 de setembro- Público-professores do pré II.

Turma 2- 06 de outubro- Público -professores de aula específica .

Turma 3 -11 de outubro – Público-professores de maternal II .

Turma 4 -18 de outubro – Público –professores de maternal II .

Turma 5- 23 de outubro-Público: professores do pré II .

Turma 6 – 31 de outubro- Público -professores de aula específica .

Turma 7–10 de novembro – Público-professores de aula específica .

Turma 8 – 16 de novembro – Público -professores do Berçário .

Turma 9 -21 de novembro- Público-professores do pré I .

Turma 10-22 de novembro – Público-professores de maternal I .

Turma 11 -23 de novembro- Público- Coordenadoras Pedagógicas .

Turma 12 -24 de novembro – Público -professores de aula específica .

Turma 13 -28 de novembro- Público-professores de pré I .

Para informações adicionais favor entrar em contato com a equipe de EA pelo email, fozceai@gmail.com ou pelo telefone 999973536.

Com PMFI