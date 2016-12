MÉDICOS SE SUICIDAM CINCO VEZES MAIS QUE A POPULAÇÃO EM GERAL

“Como você acha que se sente o médico que estuda, tem a recomendação de várias sociedades para pensar mil vezes antes de colocar uma sonda em paciente com demência avançada, e se vê em hospitais remando contra a maré, com grupos de terapia nutricional altamente agressivos, porque simplesmente o hospital é varejista do insumo, o revende por 400%?“

“No dia a dia o que mais vejo é: médico extorquindo o convênio e o hospital, hospital extorquindo convênio, convênio priorizando atendimento amalucado do hospital e não valorizando médico que faz um trabalho de qualidade, população que só frequenta pronto-socorro, zero de prevenção“.

“Você instiga eles [hospitais] a repensar processos, identifiquei, por exemplo, que muitos pacientes que passavam pela Emergência e não precisavam ficar, acabavam fazendo investigação ambulatorial em outro lugar. Propus que azeitássemos isso, que aumentariam exames, no caso necessários. Mas eles querem sempre o atalho. E o atalho é fazer exames em quem não precisa.“

“Estou saindo [do hospital]. Estão colocando no meu lugar alguém que vê com naturalidade essa história de “pedir mais exames”, aliás, é uma metralhadora de pedir exames.“

“Enfrentamos hoje na saúde uma epidemia de desesperança e tristeza. É incrível o número crescente de colegas que tenho visto em Burnout (enfermeiros também, não apenas médicos). Suicídio é algo que não temos muita notícia oficial, mas tenho percepção de crescimento proporcional.“

“Tenho um colega, talvez o cara mais brilhante que já conheci, que nunca mais se recuperou de um episódio depressivo. Anda nitidamente impregnado por essas drogas da psiquiatria, trabalha/licença, trabalha/licença, já não se percebe se o pior é a doença ou efeitos de tratamentos. Nesse ínterim, a mesma história com vários amigos. É muita história triste para uma profissão que tem tudo para ser linda!“

Caros doutores, obrigada pelas mensagens ao longo deste ano e pela confiança em dividir comigo um pouco das suas angústias e pressões do dia a dia na atividade médica.

Compartilho muito dessas preocupações e tenho usado várias delas como gancho para reportagens e colunas sobre o tema. Na minha opinião, essas angústias deveriam ser de todos que desejam um sistema de saúde melhor.

Um sistema que premie seus profissionais e seus prestadores de serviços pelo bom atendimento, não pela quantidade de procedimentos feitos, muitos deles desnecessários. Um sistema que valorize a saúde das pessoas, não as doenças (verdadeiras ou não) e o lucro que elas podem gerar. Um sistema que invista prioritariamente na prevenção e na promoção de saúde.

Sim, os sistemas de saúde (público e privado) estão doentes, mas a razão da coluna de hoje é para falar um pouco da saúde de vocês. Especialmente da saúde mental. O suicídio recente de uma colega de vocês, a médica de família Valquíria, 31, me comoveu. Ela e o filho de dois anos morreram asfixiados na noite de 10 dezembro. Na carta de despedida, disse que não aguentava mais.

Não sei das razões que motivaram Valquíria a acabar com sua vida e a do filho. O que sei é que os recentes casos de suicídio entre vocês têm preocupado toda a categoria. E a mim também.

Neste ano, sete médicos do Estado de Pernambuco se mataram. Recentemente, um outro se suicidou no estacionamento de um hospital privado de Porto Alegre. Desconheço estatísticas oficiais sobre o aumento de suicídio na categoria médica, mas, de qualquer forma, o assunto tem aparecido em vários fóruns.

Em setembro, foi debatido no Encontro Nacional de Conselhos de Medicina. Segundo a psiquiatra Alexandrina Meleiro, estudos internacionais indicam que os médicos se suicidam cinco vezes mais que a população geral. Entre os principais motivos estão o acesso a meios mais eficazes de letalidade, isolamento social (desde a faculdade), situação conjugal insatisfatória e precária situação de emprego.

“O médico é facilmente frustrado em suas necessidades de realização e reconhecimento. E isso é suficiente para produzir a ansiedade, a depressão, a hipocondria, o abuso de álcool e outras substâncias, que, infelizmente, podem culminar no suicídio.“

Estudos apresentados pela psiquiatra sugerem que os anestesistas e os psiquiatras são os mais vulneráveis. Entre os alunos de medicina, o grupo de alto risco se concentra naqueles que demonstram melhor performance escolar, são mais exigentes, têm pouca tolerância a falhas, sentem mais culpa pelo que não sabem e ficam paralisados pelo medo de errar.

O simples ato de conversar é uma das formas mais eficazes de se prevenir o suicídio. Não só de médicos. O CVV (Centro de Valorização da Vida) faz um trabalho incrível nessa área. Talvez entre vocês seja mais complicado se abrir, pedir ajuda, se mostrar vulneráveis. A vida não anda fácil para ninguém e bem sei que, muitas vezes, está difícil de encontrar saídas.

Neste momento, porém, só quero agradecer a todos que se mantêm fiéis aos princípios hipocráticos, especialmente no que diz respeito a “fazer o bem aos doentes e manter-se longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução.“

Sim, há muitos que fraudam o SUS, que dão um jeito de registrar presença sem dar as caras na unidade de saúde, mas há outros tantos que dão a vida pelo sistema e pelos pacientes. Há muitos aceitam (e até cobram) os “bônus” da indústria de medicamentos, de próteses e órteses, ou que se aliam aos hospitais na prática frenética de exames e cirurgias desnecessárias. Mas há outros que resistem, que dizem não.

A vocês, meu muito obrigado. Dedico-lhes um trecho da obra “O Poder do Mito“, de Joseph Campbell (1904-1987): Persiga a sua bem-aventurança e não tenha medo. As portas se abrirão lá onde você não sabia que havia portas.” Um ótimo Natal para vocês!“