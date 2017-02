MÉDICOS RECEBEM SALÁRIOS ATRASADOS DESDE OUTUBRO DO ANO PASSADO

A prefeitura começou a regularizar o pagamento dos salários dos médicos na cidade. Os profissionais que atuavam no Hospital Municipal receberam os vencimentos referente ao mês de outubro do ano passado. O valor de R$ 2,1 milhões foi destinado para saldar o débito.

A partir do dia 30 de novembro, o Estado assumiu a gestão do hospital. Com isso, as despesas referentes a folha de pagamento e custos operacionais passaram a ser custeados com recursos exclusivos do governo estadual. Isso deve se estender até maio quando vence o período de seis meses de intervenção, podendo ser renovado por mais seis meses.

Um dos primeiros compromissos assumido pelo secretário Joel de Lima quando ingressou no cargo foi a regularização dos salários dos médicos. A situação enfrentada pelos profissionais ao longo do ano passado era preocupante. Muitos mantiveram o atendimento sem receber os vencimentos durante seis meses.

“Muitos, mesmo sem os salários, exerceram dignamente a profissão, e por isso merecem nosso respeito. Nosso compromisso firmado com os médicos é regularizar os salários atrasados e contar com apoio de cada um na reconstrução da Saúde e da cidade neste momento”, afirmou Lima.

Segundo ele, os salários dos médicos que atuam na rede municipal também estão em dia. Neste mês começará a ser pago os atendimentos realizados por prestadores mediante apresentação de documentos e comprovação de carga horária.

Outro problema que será solucionado em breve é a quitação dos serviços prestados por profissionais nos meses de abril e maio do ano passado na rede municipal.

A Secretaria de Saúde precisou fazer um levantamento minucioso para garantir pagamento, isso por conta do sumiço de alguns documentos.

Com Prefeitura de Foz do Iguaçu