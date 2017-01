MEC DIVULGA O RESULTADO DO SISU

O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta segunda-feira (30) o resultado da primeira chamada do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Ao todo, são oferecidas 238.397 vagas de graduação em 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas.

Os candidatos são selecionados com base na nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e, para participar do processo, o estudante não pode ter zerado a redação do exame.

No período de inscrição, os estudantes puderam selecionar até duas opções de curso para concorrer a uma vaga. O sistema calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas ofertadas e no total de candidatos inscritos. Cada universidade define o cálculo que utilizará para a seleção dos novos alunos.

Os convocados nesta primeira chamada do Sisu devem fazer matrícula entre os dias 3 e 7 de fevereiro nas instituições onde foram aprovados. Aqueles que não foram chamados e desejarem participar da lista de espera devem acessar o sistema de 30 de janeiro a 10 de fevereiro.

Problemas no acesso ao Sisu

Previsto inicialmente para encerrar na sexta-feira (26), o prazo para inscrições no Sisu foi estendido até ontem após alunos relatarem problemas no acesso ao sistema. Na semana de divulgação dos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), muitos candidatos também tiveram dificuldades para consultar suas notas.

Prouni e Fies

O calendário de inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) e para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior) também sofreu ajustes. Segundo o MEC, as datas foram atrasadas em um dia por “precaução técnica”.

Com a alteração nas datas, as inscrições para o Prouni poderão ser feitas de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. Para o Fies, o período de inscrição será de 7 a 10 de fevereiro.