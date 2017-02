MEC ANUNCIA RESULTADO DO PROUNI, MAS CANDIDATOS NÃO CONSEGUEM CONSULTÁ-LO

O ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã desta segunda-feira (6), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). No entanto, o link que direcionaria o usuário à lista da 1ª chamada (http://siteprouni.mec.gov.br/) não estava o levando à página correta, e sim a uma imagem com explicações sobre o funcionamento do programa. Uma hora depois, por volta das 10h20, o botão de “resultados disponíveis” foi retirado do ar e trocado por “aguarde o resultado”.

Os candidatos protestam nas redes sociais sobre a impossibilidade de visualizar a lista. O MEC afirma que está analisando com o setor responsável sobre possíveis problemas na plataforma. Diz ainda que “conforme o edital, não há horário específico para publicação do resultado, que ocorrerá no decorrer do dia”.

Esse não é o primeiro problema técnico enfrentado pelos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Houve instabilidade na divulgação de resultados da prova, falhas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), incluindo a acusação de que teria sido hackeado, e adiamento do Prouni e do Fies.

Calendário do Prouni

Os candidatos aprovados no Prouni devem comprovar as informações para garantir a bolsa entre esta segunda e o dia 13 de fevereiro.

A segunda chamada será divulgada no dia 20 de fevereiro. Em seguida, o programa abrirá o prazo para a adesão à lista de espera, entre 7 e 8 de março.

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Comprovação de informações da 1ª chamada: 06/02 a 13/02

06/02 a 13/02 Resultado da 2ª chamada: 20/02

20/02 Comprovação de informações da 2ª chamada: 20/02 a 24/02

20/02 a 24/02 Prazo para participar da lista de espera: 07/03 a 08/03

07/03 a 08/03 Entrega presencial de documentos dos selecionados: 13/03 a 14/03

1,3 milhão de candidatos

O prazo de inscrições terminou às 23h59 de sexta (3). Até as 14h, o Prouni tinha recebido 2.666.825 inscrições de 1.380.026 candidatos, já que o sistema registra até duas inscrições por pessoa, segundo balanço do Ministério da Educação (MEC).

O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e leva em conta a situação socioeconômica da família do candidato.

No total, no primeiro semestre de 2017, o sistema oferece 214.110 bolsas de estudo (total e parcial) na rede particular de ensino superior. Além do Prouni, o aluno tem a opção de aderir à lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até 10 de fevereiro, ou de solicitar um contrato de financiamento estudantil pelo Fies, para garantir o acesso ao ensino superior. Veja o calendário:

Financiamento Estudantil (Fies)