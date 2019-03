“ME DESTITUYERON PORQUE NO TOLERABAN QUE FORMULE DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN”

Lo dijo el ex Fiscal de Estado, Jorge Lloyd Wickström, quien consideró que los funcionarios de la Renovación, son “inmunes e impunes” ante delitos de corrupción en el Estado, porque “es evidente que la Justicia está sumamente sometida al poder político”

Posadas. El ex Fiscal de Estado, Jorge Lloyd Wickström, aseguró a MisionesCuatro.com que hay hechos de corrupción en Misiones, pero los funcionarios y legisladores de la Renovación, son “inmunes e impunes” porque “es evidente que la Justicia está sumamente sometida al poder político”.

En diálogo con este medio cuando participó de una cumbre del peronismo federal en Garupá, Lloyd Wickström opinó que lo destituyeron de su cargo como fiscal de Estado, porque “no toleraban que formule denuncias” vinculadas a la corrupción en el Estado. “Por supuesto que existe corrupción en Misiones”, fustigó.

“Durante mi gestión hay varias denuncias formuladas por mí. Lo denuncié a Oscar Brizuela, que era Secretario de Hacienda por no presentar su declaración jurada de bienes cuando dejó el cargo. La ley me obligaba a hacerlo”, comentó el ex Fiscal de Estado, sobre una de sus denuncias que afectaban los intereses del poder político renovador.

Asimismo, “también denuncié (al ex gobernador Carlos) Rovira por un decreto, por un dinero que recibió de vialidad para mejorar la ruta de Panambí hasta San Javier”, recordó Lloyd Wickström.

“A Ricardo ‘Pelito’ Escobar, que era Ministro de Acción Social, lo denuncié por falsedad en un expediente formado al solo efecto de sacar dinero que estaba destinado a comprar galletas para los comedores. Debido a mi intervención eso no llegó a concretarse. Eran 78 mil kilos de galletas”, comentó el abogado.

Además, Lloyd Wickström apuntó contra su sucesor, el “invisible” actual Fiscal de Estado, Fidel Duarte, por no hacer nada contra el pago de 5,5 millones de pesos al ex diputado “opositor” Jorge Galeano,-el Borocotó misionero-, actual presidente de Agua de las Misiones. “

Obviamente, no hay controles. Recordemos el caso Galeano, que cobró 5 millones de pesos por un juicio que no tenía derecho a ser cobrado. Hacía 17 años había perdido el derecho a cobrarlo y sin embargo, se pagó. Es un caso de corrupción. Prima facie, el fiscal de Estado es responsable porque debió decir, esto no se puede pagar porque está prescripto el crédito”, comentó Lloyd Wickström, apuntando contra el hermano del empresario de medios, “Fonchi” Duarte.

Con relación a ese juicio pagado a Galeano, un ex diputado que era opositor y se pasó al oficialismo, Lloyd Wickström resaltó el poco tiempo en que se resolvió el pago de la millonaria suma al Borocotó misionero. “Se inicio en un día el expediente y al siguiente, el gobernador (Maurice Closs) firmó el decreto (a fines de diciembre del 2007) aprobando el pago. Es inédito que en un expediente donde hay 5 millones en juego, se tramite en un día”, enfatizó.

Los funcionarios y legisladores de la Renovación “son inmunes e impunes”. “Ninguna de las denuncias que he realizado ha tenido trámite. Duermen el sueño de los olvidados. Es evidente que la Justicia está sumamente sometida al poder político”, finalizó.

(Com Misiones Cuatro)