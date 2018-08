MDB DEFINE EX-GOVERNADOR GAÚCHO GERMANO RIGOTTO COMO VICE NA CHAPA DE MEIRELLES

O ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto foi escolhido pelo MDB para ser candidato a vice na chapa presidencial do partido encabeçada por Henrique Meirelles.

O anúncio foi feito neste sábado por meio do Twitter do partido.

A ideia inicial era escolher uma mulher para compor a chapa e a preferida era a senadora Marta Suplicy, que recusou a vaga e ainda anunciou que deixará o partido e não tentará a reeleição.

Rigotto foi governador entre 2003 e 2006, quando chegou a tentar viabilizar, sem sucesso, seu nome como candidato a presidente da República pelo então PMDB.

Deputado federal por três mandatos, Rigotto foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, na Câmara. O governo gaúcho foi o último cargo para o qual foi eleito.

Meirelles aparece nas pesquisas com cerca de 1 por cento das intenções de voto.

