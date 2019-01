MARUN É NOVO CONSELHEIRO DA ITAIPU

O Diário Oficial da União desta segunda-feira, 31, traz o decreto de nomeação de Carlos Marun para o Conselho da Itaipu Binacional. Ele substitui Frederico Matos de Oliveira, que renunciou. Carlos Marun deixa o cargo de ministro-chefe da Secretaria do Governo para ficar na binacional até 16 de maio de 2020. A nomeação é assinada pelo presidente Michel Temer. A mesma edição do Diário Oficial traz o decreto de exoneração de Frederico Matos de Oliveira e também de outro conselheiro de Itaipu, o diplomata Marcos Bezerra Abbott Galvão, que representava o Ministério das Relações Exteriores. Ele será substituído por um novo representante do Ministério.

Carlos Marun foi um dos principais articuladores para a construção da ponte entre Presidente Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. E também pela nova ligação entre Foz do Iguaçu e o município paraguaio de Presidente Franco. O novo titular da pasta antes comandada por Marun será o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Itaipu tem sete membros no Conselho de Administração no lado brasileiro e outros sete no Paraguai. O Conselho de Admininstração é responsável pela análise e aprovação ou rejeição de todos os atos da Diretoria Executiva.

(Com Itaipu)