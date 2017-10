Marinha de Foz abre inscrições para Curso de Aquaviários

A Marinha do Brasil autorizou a realização do Curso de Formação de Aquaviários em Foz do Iguaçu, na Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP).

As inscrições estão abertas até o dia 11 de novembro e devem ser realizadas pessoalmente na unidade, com o custo de R$ 8. O curso tem 30 vagas, é gratuito e habilita para o trabalho em embarcações comerciais. A previsão é que as aulas aconteçam entre os 27 de novembro e 1º de dezembro.

Para inscrever-se é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no mínimo 18 anos; possuir escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental; apresentar identidade, CPF e comprovante de residência; preencher a Ficha de Inscrição; ter Atestado Médico com menos de um ano de validade, considerando-o apto em Inspeção de Saúde física, mental, auditiva e visual; e recolher os R$ 8 através de Guia de Recolhimento da União (GRU). A GRU pode ser impressa no site da Diretoria de Portos e Costas da Marinha: www.dpc.mar.mil.br.

Entre as disciplinas do curso para a formação de aquaviários estão “Navegação e Manobra da Embarcação”, “Segurança e Responsabilidades Sociais” e “Motor Propulsor e Sistemas Auxiliares”. No processo seletivo, os candidatos deverão realizar prova de natação na distância de 25 metros e fazer permanência flutuando na água, sem qualquer auxílio, com duração de dez minutos. A divulgação de todas as etapas do processo seletivo será realizada através do quadro de avisos destinado ao atendimento ao público localizado na CFRP e pela página da internet: www.mar.mil.br/cfrp/.

O edital deve ser acessado pelo site www.mar.mil.br/cfrp/. O usuário deve clicar em “Aquaviários Profissionais”, na área de Serviços no lado esquerdo superior da página. Em seguida, clicar no link ao lado do “Edital 001/2017”, referente ao “Processo Seletivo para o CFAQ-II C/M N1 T-01/2017”.

Serviço

Curso de Formação de Aquaviários Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 1 (CFAQ-II C/M N1)

Local para inscrições: Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania Fluvial do Rio Paraná

Inscrições: Até 11 de novembro

Horários: 8h15 às 11h45, de segunda a quinta-feira

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 170 – Centro – Foz do Iguaçu – PR

Custo da Inscrição: R$ 8

Custo do Curso: Gratuito

Site para acesso ao Edital 001/2017: www.mar.mil.br/cfrp/

Informações: (45) 3523-2332