MARILUZ RECEBE A FEIRA DE SERVIÇOS PARANÁ CIDADÃO

A feira de serviços Paraná Cidadão chega nesta semana para a população de Mariluz, no Noroeste do Estado. O evento será gratuito e vai ofertar durante os dias 27, 28 e 29 (de terça a quinta), no Salão Paroquial na Praça Santo Antônio, serviços como a emissão de documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho), intermediação de vagas de emprego, cadastro no programa Nota Paraná e cadastro para diminuição da tarifa social de luz.

Ainda haverá orientações jurídicas, sobre direitos humanos, assistência social, defesa do consumidor, dentre outras ações.

“Vamos levar para os moradores mais de 30 serviços. São ações sociais e de cidadania que vão dar oportunidade para quem mais precisa. Por isso convocamos o morador de Mariluz e região a participar de mais este evento do Governo do Estado”, ressaltou o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Elias Gandour Thomé.

A população terá também a oportunidade de fazer o cadastro biométrico no novo portal Governo Digital, com informações e serviços das mais diversas áreas, principalmente do Governo do Estado.

Os interessados devem levar comprovante de residência ou de casamento e documentos pessoais em bom estado. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, em parceria com as secretarias de Estado, prefeitura, outras instituições parceiras e voluntariadas.

Serviço

Paraná Cidadão em Mariluz

Data: 27, 28 e 29 (terça, quarta e quinta-feira).

Horário: das 9h às 17h.

Local: Salão Paroquial, Praça Santo Antônio, Mariluz-PR.

(Com AEN)