Maré baixa expõe parte de navio que encalhou no litoral do Paraná em 1868

Com a maré baixa, parte do navio Vapor São Paulo, que encalhou na praia de Caieiras, em Guaratuba, no litoral do Paraná, em 1868, ficou visível neste fim de semana. Entre uma caminhada e outra, um ponta de ferro foi chamando a atenção e despertando a curiosidade das pessoas.

“O que atrai são as histórias do pessoal que mora aqui, que contam o que aconteceu na época. Algumas são lendas, outras podem ser reais e atrai a curiosidade”, disse Leda Brito.

De acordo com a Prefeitura de Guaratuba, o navio encalhou quando voltava da Guerra do Paraguai com 600 pessoas a bordo – segundo relatos, houve uma morte. O navio pertencia ao comandante Jacinto Ribeiro do Amaral, marido da compositora Chiquinha Gonzaga, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.