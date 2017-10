MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS ALTERA HORÁRIOS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS

Devido ao horário de verão, que começou no último domingo, 15, o Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, divulgou que terá mudanças na programação de suas apresentações culturais.

Até o fim do novo horário (18 de fevereiro de 2018), o Show Minueto, começará às 20h e o Três Fronteiras, às 20h30.

O Show Minueto, consiste em uma dança de época, da corte do século XVIII e representa a aristocracia europeia do período da colonização. Já o Três Fronteiras homenageia Brasil, ao Paraguai e a Argentina, com bailarinos da região, vestidos à caráter.

O Marco das Três Fronteiras funciona todos os dias, das 10h às 23h. As apresentações culturais são realizadas de terça a domingo. Mais informações no site.

Ingressos:

Individual (integral) – R$ 19,30

Individual (tarifa reduzida) – R$ 10,30

* tarifa reduzida: crianças de 6 a 11 anos, estudantes brasileiros e pessoas com mais de 60 anos (brasileiros)

Moradores de Foz do Iguaçu, mediante comprovação de residência, têm gratuidade na visitação turística.