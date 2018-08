MARCO DAS 3 FRONTEIRAS REGISTRA SUA MAIOR VISITAÇÃO MENSAL DA HISTÓRIA

Atrativo recebeu quase 55 mil turistas de 69 países durante o mês

O Marco das 3 Fronteiras recebeu 54.579 visitantes de 69 países durante o mês de julho. A visitação é 35% maior que o mesmo período do ano passado. Os brasileiros lideram a lista de nacionalidades que visitam o local, seguidos por turistas da Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai, China, Colômbia, Chile, México, França, Peru, Alemanha, Espanha, Equador, entre outros.

As novas atrações do local ajudaram a impulsionar a visitação. Entre elas, o retorno da roda-gigante itinerante, que permite aos visitantes, uma visão única do alto das Três Fronteiras. Centenas de moradores e turistas tiveram a oportunidade de ver em um ângulo diferente o encontro dos rios Iguaçu e Paraná, e as fronteiras do Brasil com a Argentina e o Paraguai.

O Labirinto Cultural é outra grande atração permanente que colaborou para o crescimento da visitação do Marco das 3 Fronteiras. Os grafites foram produzidos por grafiteiros do Brasil, da Argentina e do Paraguai e misturam referências dos povos primitivos dos 3 países e fazem uma viagem pela música, dança, arte, arquitetura, natureza e valores culturais das nações.

(Com ClickFoz)