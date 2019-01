MÁRCIO ROSA DESTINA VERBAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Recursos foram incluídos no orçamento da prefeitura para este ano por meio de emendas individuais e coletivas

Nas emendas impositivas ao orçamento municipal de 2019, apresentadas pelo vereador Marcio Rosa (PSD), destacam-se verbas destinadas para a educação, saúde e entidades que prestam assistência às crianças e adolescentes. Tanto nas emendas individuais quanto nas coletivas, o vereador priorizou as áreas sociais, além de recursos para a cultura e ONGs de proteção aos animais. As emendas impositivas são de realização obrigatória pelo Executivo dentro do ano orçamentário.

Veja a lista das emendas do vereador Márcio Rosa:

– R$ 30 mil em contribuição para aquisição de materiais de consumo para serem utilizados em atividades no Centro de Aprendizagem e Formação – CAF.

– R$ 156 mil para a Associação Cultural Turística da Catedral, com o objetivo de incrementar atividades do Grupo Teatral de Jovens da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, a criação de um Coral Adulto e Infantil, com a aquisição de vestimentas adequadas, instrumentos musicais e equipamentos de som, aulas de música, teatro e artes marciais.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin e João Sabino)

– R$ 16.042,15 para aquisição de materiais e serviços, e manutenção dos equipamentos elétricos, hidráulicos e materiais de consumo para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balen.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Elizeu Liberato e Celino Fertrin)

– R$ 52 mil para construção de uma sala de aula na Escola Municipal Brigadeiro Antônio Sampaio.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Protetor Jorge e João Sabino)

– R$ 862.126,45 em contribuição a Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza para aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção de projetos desenvolvidos na entidade.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcelino Moura, Protetor Jorge, Nanci Rafagnin Andreola, Jeferson Brayner e Inês Weizemann)

– R$ 100 mil para aquisição de ração para animais distribuídas pelas ONGs de amparo aos animais, devidamente legalizadas.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Protetor Jorge, Elizeu Liberato e Marcio Rosa)

– R$ 341.412,00 para aquisição de coleiras para cães visando controlar e prevenir a transmissão da doença para o cão e para o homem.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Protetor Jorge, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, João Sabino e Marcelinho Moura)

– R$ 366.672,00 em contribuição para programa de castração de cães e gatos.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Protetor Jorge e Marcio Rosa)

– R$ 442.083,30 para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro Morumbi III.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Celino Fertrin, Jeferson Brayner e Marcelinho Moura)

– R$ 295 mil em contribuição para o Projeto Escola de Pais – Um Olhar para o Futuro Aldeias Infantis SOS Brasil. Com esse investimento, o projeto pretende realizar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; e melhorar o poder econômico das famílias atendidas por meio de oficinas de geração de renda.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Marcelinho Moura)

– R$ 388 mil em contribuição para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor. A casa onde é a sede do NCV é antiga e possui apenas dois banheiros para a utilização de todos os funcionários, inscritos, voluntários e visitantes. A equipe técnica também não possui uma sala para atendimento. Diante disso, necessita adequar a estrutura física para que todos possam ter um atendimento digno e uma estrutura física melhor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para a entidade Núcleo Criança de Valor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 215 mil em contribuição para a Associação Rainha da Paz e Projeto Esperança e Vida, com finalidade de obras e instalações, manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Especial das unidades de proteção social especial de alta complexidade.

(Emenda coletiva – Marcelinho Moura, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Nanci Rafagnin Andreola, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Rogério Quadros, Jeferson Brayner e João Miranda)

– R$ 145 mil em contribuição à Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu – ADIFI para manutenção e aquisição de equipamentos.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Marcelinho Moura e Marcio Rosa)

– R$ 159 mil em contribuição para a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Foz do Iguaçu – APAE para aquisição de equipamentos para melhor atendê-los.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Elizeu Liberato, João Sabino e Beni Rodrigues)

– R$ 186 mil em contribuição para a entidade Mãos para Servir que precisa atualmente de melhorias em sua estrutura para oferecer um serviço de acolhimento adequado às crianças e adolescentes.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Marcio Rosa, Anderson Andrade, João Miranda, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, João Sabino, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

(Com CMFI)