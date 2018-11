MARCELO PILOTO FOI EXPULSO PARA O BRASIL

Durante a madrugada desta segunda-feira o suposto narcotraficante Marcelo Pinheiro, mais conhecido como Marcelo Piloto, foi extraditado para o Brasil. Aparentemente foi do Grupo Aerotatico em um avião das Forças Armadas do Paraguai. Ele deve cumprir uma sentença de 26 anos no país vizinho.

“Teria sido para o grupo aéreo e para a Força Aérea Paraguaia. Essa é a informação que temos “, disse Fernando Gallardo, administrador do aeroporto Silvio Pettirossi, sobre a expulsão de Marcelo Piloto do país, em comunicação com 970 AM.

Ele argumentou que a questão foi tratada com grande cautela por razões de segurança. A operação estava a cargo dos militares e até agora não se sabe se alguma autoridade governamental estava presente na extradição do suposto traficante.

O assunto é sindicado como um dos líderes do Comando Vermelho no Paraguai. Além disso, na época ele confessou que está envolvido em armas e tráfico de drogas. No último sábado, ele assassinou uma jovem em sua própria cela na Associação Especializada da Polícia Nacional para impedir sua extradição.

Depois de matar a jovem Lídia Meza, o advogado de defesa do piloto, Jorge Prieto, alegou que seu cliente deveria permanecer no Paraguai para combater a pena pelo homicídio, de modo que se presume que seja uma “estratégia” a não ser enviada ao país vizinho

Marcelo Pinheiro está sendo julgado no Brasil pelos crimes de associação criminosa, roubo, assalto à mão armada e narcotráfico. Contra ele pesa uma sentença de 26 anos no país vizinho. Ele também é acusado de ser o líder do Comando Vermelho no Paraguai, uma das organizações criminosas mais poderosas da região.

(Com La Nación)