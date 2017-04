MARCELO ODEBRECHT CONFIRMA FINANCIAMENTO À CAMPANHA DE EX-PRESIDENTE DO PERU

O empresário brasileiro Marcelo Odebrecht confirmou ter entregue três milhões de dólares ao ex-presidente peruano Ollanta Humala. O dinheiro serviu para financiar sua campanha eleitoral de 2011, na qual foi eleito pelo Partido Nacionalista.

O ex-presidente negou que tivesse recebido financiamento da construtora e assegurou que não entende a motivação do empresário para fazer estas declarações que “não são verdadeiras”. “Se tivesse existido, teríamos declarado”, afirmou para um grupo de jornalistas.

A suposta doação para a campanha de Humala pela construtora está incluída em um texto do Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual o magistrado Edson Fachin transcreve declarações prestadas por Odebrecht. No documento se lê: “Segundo o Ministério Público, afirma o colaborador que o Grupo Odebrecht, a pedido de Antonio Palocci Filho, teria enviado, por meio do Departamento de Operações Estruturadas [a área da Odebrecht encarregada de administrar os subornos], três milhões de dólares ao candidato à Presidência do Peru, Ollanta Humala”.

O documento foi divulgado pelo ex-procurador anticorrupção Ronald Gamarra em sua conta do Twitter. Pouco depois, Gamarra declarou que a revelação “complicaria a situação de Ollanta Humala que, de uma maneira ou de outra, negou a entrega desse dinheiro”.

Com El País