MAIS DOIS POLÍTICOS DESISTEM DA PRÉ-CANDIDATURA A DEPUTADO

O ex-vereador e atual primeiro suplente de vereador de Foz do Iguaçu José Edson de Oliveira, conhecido como Edson Narizão, anunciou ontem (14) sua desistência de concorrer a uma vaga de deputado estadual por Foz do Iguaçu pelo PTB. Em conversa com o Gazeta Diário, Narizão disse que desistiu devido à grande quantidade de pré-candidatos, o que não é viável para a aspiração da cidade de ter um representante próprio em Curitiba e Brasília. “Eu desisto porque estou pensando na cidade”, afirmou.

A vereadora Rosane Bonho anunciou, durante a sessão ordinária dessa terça-feira (14), que está retirando sua pré-candidatura a deputada estadual. Segundo a vereadora, entre os motivos que a levaram a tomar essa decisão está a falta de apoio político-partidário.

Rosane disse ainda que a retirada da candidatura não irá influenciar os trabalhos que realiza para o bem do município. “Não estou desistindo, mas sim me preparando para colaborar ainda mais com a cidade que me elegeu vereadora”, afirmou Rosane Bonho.

(Com GDia)