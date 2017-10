MAIS DE DOIS MIL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL FORAM HOMENAGEADOS NO I ENCONTRO DE VALORIZAÇÃO

Profissionais da educação municipal de Foz do Iguaçu receberam uma tarde diferente nesta segunda-feira (16). Em homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro, o Governo do Município de Foz do Iguaçu, em parceria com o Sicoob Três Fronteiras, promoveu o I Encontro de Valorização com a palestra motivacional do educador, psicólogo e palestrante, Marcos Meier.

O evento foi realizado no Rafain Palace Hotel, com a presença de mais de duas mil pessoas, entre professores de escolas e de Cmeis, secretários, diretores e agentes de apoio. O prefeito Chico Brasileiro e o vice-prefeito, Nilton Bobato abriram o encontro. Também fizeram parte da mesa de honra o presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Quadros, o vereador integrante da Comissão de Educação da Câmara, Marcio Rosa, o secretário municipal de Educação, Fernando Ferreira Lima, diretores dos setores especializados da educação infantil, especial e fundamental e, representantes do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob.

Durante o evento, o prefeito enfatizou a importância da valorização do servidor público e do professor, garantindo que a atual gestão terá o cuidado e a preocupação com o ensino público municipal de qualidade. “Dando os parabéns à todos os professores e profissionais da educação, afirmo o compromisso de nosso governo em valorizar o professor e garantir que ele tenha condições de bem trabalhar pelas crianças e pelo seu município. Estaremos no dia do Servidor lançando um trabalho de saúde preventiva para evitar que muitos de nossos servidores adoeçam ser poder passar por consultas e exames preventivos, estaremos oferecendo mais cursos de formação de valorização, pois não existe processo de educação que avance sem a devida valorização do professor”, disse Chico Brasileiro.

Para Silvania Kazmierski, professora de educação infantil, a realização de eventos como este são fundamentais para o processo de qualidade e de crescimento do profissional. “Me sinto valorizada. Essa nova gestão tem deixado para nós muito valor. Tenho feito cursos de qualificação através do Município, e da oportunidade que esta gestão tem nos dado, então este momento é de construção e de muita importância para podermos discutir a educação de uma maneira colaborativa para contribuir com a criança e o adolescente”, salientou.

O secretário de Educação destacou que o objetivo do I Encontro de Valorização é de aproximação de todos os profissionais da educação para levar à eles uma palavra de incentivo e de motivação. “Isso vai além dos professores, precisamos prestigiar todos esses profissionais que se empenham no dia a dia em sala de aula, nas escolas e nos Cmeis e fazem a diferença na vida das nossas crianças. Esse evento foi pensado para esse público, para que todos tivessem, um momento de união e confraternização, além dos ensinamentos do professor e educador Marcos Meier”, pontuou o secretário.

