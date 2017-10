MAIS DE 75 MIL PESSOAS PARTICIPARAM DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES EM SETEMBRO

A prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretária Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), tem investido e desenvolvido diversos trabalhos na área esportiva. Somente no mês de setembro, 76.216 pessoas de diversas idades foram alcançadas pelas atividades da Secretaria de Esportes em todas as regiões da cidade. Atualmente, a SMEL oferece as crianças, adolescentes, adultos e aos idosos, 26 atividades esportivas e físicas.

Todas essas atividades são desenvolvidas com a instrução de profissionais de educação física. Com o incentivo do município ao esporte, Foz do Iguaçu tem se destacando em campeonatos e torneios.

O time de Basquete em cadeira de rodas – Harpia da Fronteira – se destacou em primeiro lugar na 3º etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras de Rodas, que aconteceu no início do mês de outubro, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba.

As atividades do AnimaFoz que é um projeto de cunho educacional ministradas através de jogos, brincadeiras e dinâmicas para todas as faixas etárias, também têm ganhado destaque. Em setembro mais de 14 mil pessoas participaram das atividades.

Todas as ações acontecem nos espaços públicos do Município.

PARTICIPAÇÕES POR MODALIDADES:

AnimaFoz: 14237

ATI: 942

Atletismo: 2015

Atletismo Paralípico: 410

Badminton: 1666

Basquete: 3559

Basquete Cadeirantes: 221

Bocha: 360

Ciclismo: 622

Futebol: 4884

Futsal: 17466

Ginástica Comunitária: 3848

Goalball: 644

Handebol: 2269

Handebol de areia: 513

Judô: 2118

Karatê: 760

Lutas: 1162

Natação: 4358

Natação/hidroginástica: 2593

Projeto desportivo: 8479

Taekwondo: 505

Tênis de campo: 297

Tênis de mesa: 703

Volêi: 1247

Volêi de praia: 338

Com PMFI