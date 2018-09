MAIS DE 50 MIL PESSOAS VISITARAM A FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO

Mesmo com dias chuvosos, programação atraiu publico variado e superou a expectativa dos organizadores

A 14ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu (FIL) terminou neste domingo (23) com sucesso de publico e vendas. A estimativa da organização é que mais de 50 mil pessoas tenham passado pelo Complexo Bordin em oito dias de evento.

“Mais uma vez a Feira do Livro superou as expectativas. Mais do que promover o comércio, conseguimos manter em evidência a importância do hábito de leitura e o acesso à cultura” disse o prefeito Chico Brasileiro.

“Mesmo com dois dias de muita chuva na semana passada, a programação agradou o publico, que marcou presença diariamente. E não foram só os iguaçuenses, a feira recebeu turistas de diversas cidades vizinhas e também do exterior”, lembrou o presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

Para os livreiros, as vendas foram boas e ainda melhores que na edição passada, especialmente com relação aos títulos infantis. “As crianças foram o melhor publico na feira, e os adultos, na grande maioria, também acabavam comprando livros para os filhos”, disse um dos vendedores do Sebo Cultural.

Além da comercialização de livros, artesanatos e adereços, a FIL ofertou ao publico centenas de atividades totalmente gratuitas, como contação de historias, sessões de cinema, palestras com escritores, lançamentos de livros, oficinas, debates, apresentações teatrais, de musica e dança.

“Poucas coisas na vida são tão emocionantes quanto o sorriso de uma criança que aprende uma nova história, e na última semana esse sorriso se repetiu milhares de vezes”, enfatizou o prefeito Chico, ao lembrar do vale-livro. Segundo o chefe do executivo, foram investidos R$ 430 mil em livros que foram distribuídos para 29 mil estudantes e 2.500 professores da Rede Pública Municipal de Ensino.

Shows

Dois grandes shows também marcaram o evento, o da cantora Zezé Motta, na abertura da feira (16), e do cantor Arnaldo Antunes, no ultimo sábado (22), que lotou a Arena Literária. Arnaldo Antunes apresentou seu novo álbum RSTUVXZ, que une samba e rock, mas também relembrou canções do Titãs, como Televisão, e Essa Mulher, do álbum Paradeiro, lançado em 2001. Antes do show, o publico teve um encontro com o escritor e jornalista Domingos Meirelles, que falou sobre seu livro “As noites das Grandes Fogueiras”, onde relata a historia da Coluna Prestes. A Feira também reuniu dezenas de escritores, intelectuais, especialistas e convidados de outros países.

Autora

Nesta edição, a FIL homenageou, in memorian, a escritora Carolina Maria de Jesus, reconhecida internacionalmente pela obra “Quarto de Despejo”. Na abertura do evento, a filha de Carolina, Vera Eunice conversou com o publico sobre a vida da mãe, uma mulher que ficou conhecida mundialmente pela sua primeira obra, mas que morreu pobre e esquecida em 1977.

“Acredito que agora o reconhecimento a minha mãe esta sendo dado, como ela realmente merece. Quero um dia, poder escrever a biografia dela, para continuar participando de eventos tão bonitos quanto este”, disse Vera Eunice.

Já passaram pela Feira Internacional do Livro importantes escritores como Ana Maria Machado, que foi a homenageada da edição passada (2017). Além das personalidades da literatura, músicos que consagram a cultura popular brasileira se destacaram no palco da FIL. Entre eles, Martinho da Vila, Zeca Baleiro, Erasmo Carlos, dentre outros importantes nomes da cena musical.

A Feira Internacional do Livro se uniu a 37ª Semana Literária SESC e a Primavera Universitária da Unioeste, que também tem como objetivo difundir a literatura e a leitura, proporcionando o conhecimento e conquista da cidadania.

(Com AMN)