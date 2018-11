MAIS DE 50 MIL ADVOGADOS DO PARANÁ VÃO ÀR URNAS DECIDIR O FUTURO DA OAB

Eleições acontecem em todo o Paraná hoje, das 9 às 17 horas, com o uso das urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-PR

A advocacia paranaense decidirá nesta quinta-feira (22) qual o futuro da Ordem dos Advogadodos do Brasil – Seccional Paraná (OAB-PR). Das 9 às 17 horas acontece em todo o estado as eleições das diretorias e conselhos da Seccional e das subseções. Serão preenchidos os cargos do conselho seccional e sua diretoria, conselheiros federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PR) e diretorias das 48 subseções ou conselhos subseccionais. Serão 91 locais de votação no estado, todos equipados com urnas cedidas pelo TRE-PR.

Na disputa pelo comando de uma das entidades mais tradicionais e relevantes do Paraná, temos a chapa de situação, chamada XI de Agosto e encabeçada por Cássio Lisandro Telles, e a chapa de oposição, denominada Algo Novo na OAB e cujo candidato à presidente é Manoel Caetano Ferreira Filho.

Atual presidente da comissão nacional de prerrogativas, Cássio Telles foi conselheiro seccional e também vice-presidente da entidade, de 2013 a 2015. A chapa recebeu o número 11 e traz Marilena Winter como candidata à vice.

Já a chapa “Algo novo na OAB” adotou o número 22 e tem à frente Manoel Caetano, professor de Direito Processual Civil da UFPR. Sua chapa conta com a vice-presidência de Emmanuela Magro Denora.

Dos 67 mil advogados paranaenses, devem participar da eleição mais de 50 mil (24.200 na Capital e 29.753 no interior), uma vez que só estão aptos a votar aqueles que estão com situação financeira regularizada junto à seccional (só será permitido o voto a quem tiver regularizado sua situação até 30 dias antes a eleição, ou seja, até às 18 horas do dia 23de outubro de 2018.

Importante destacar que a participação nas eleições é obrigatória para todos os advogados inscritos na OAB. Os advogados que não votam devem justificar a ausência por escrito, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade. A justificativa poderá ser feita por meio do Portal das Eleições da OAB Paraná, eleicoes.oabpr.org.br, no prazo de 30 dias a partir do dia do voto.

De toda a forma, o número de votantes já ajuda a dar uma dimensão da importância dessa eleição. No Paraná, apenas 31 dos 399 municípios paranaenses possuem mais de 59 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE. Ademais, quem vencer gerenciará o orçamento, algo próximo de R$ 65 milhões, valor consolidado no ano passado. Eleições da OAB acontecem em outros estados também.

“Nossa principal bandeira é a renovação no poder”

Candidato da chapa de oposição, Manoel Caetano coloca como a principal bandeira de sua campanha a renovação no poder. “Depois de 42 anos, o grupo (XI de Agosto) acaba criando vícios não compatíveis com a ideia de democracia. Queremos oferecer essa possibilidade de alternância e renovação”, afirma.Com relação às propostas e promessas, o candidato destaca a inclusão de mulheres e jovens advogados à gestão da OAB — “Grupos que normalmente são excluídos”, diz —, maior transparência à gestão da Ordem, uma atenção especial aos jovens advogados (com descontos na anuidade nos primeiros anos) e a defesa intrangigente do piso ético, transformando-o em piso legal.

“Boa parte dos advogados não votam porque há uma apatia com relação à OAB. Mas peço a todos que venham votar. Escutem e leiam nossas propostas. Tenho uma vida pública conhecida e espero que a advocacia faça a melhor escolha e vote na Chapa Número 22 pela democracia, renovação, transparência e por uma OAB forte, que saiba se manfiestar e defender os advogados.”

Contra a “uberização” da advocacia, diz candidato

Candidato de situação, Cássio Telles conta ter sido convidado para encabeçar a chapa XI de Agosto por ser uma novidade. “Sou advogado do interior, trabalhei muito na área de prerrogativas, integro o conselho federal e estava percorrendo o país na caravana nacional de prerrogativas. Meu nome foi lembrado por essa característica”, explica.

O lema da campanha, diz o candidato, é “Mais dignidade e mais respeito à advogacia”. Nesse sentido, as principais propostas da chapa vão no sentido de fortalecer as prerrogativas profissionais, assistir os advogados para que consigam aumento de honorários e o fim da criminalização e da mercantilização da advocacia. “Tentam fazer uma espécie de Uber com a advocacia”, comenta.

Por fim, Telles destaca estar confiante na vitória. “Viajamos o Paraná inteiro, participamos de inúmeros eventos e percebemos claramente que estamos recebendo mais prestígio que o grupo contrário”, diz o candidato, apontando que o grupo XI de Agosto fez a OAB-PR ser reconhecida como a melhor OAB do país por meio de uma gestão de “comprovada eficiência”.

Onde votar

Em Curitiba, as urnas eletrônicas (cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral) estarão num só local – no Expo Barigui (no Parque Barigui). Os advogados devem votar apresentando o cartão ou a carteira de identidade profissional, ou um dos seguintes documentos: RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou passaporte. Se você for advogado e mora em outra cidade, pode conferir qual o seu local de votação acessando o Portal das Eleições da OAB-PR e inserindo o número de sua inscrição na entidade. O link direto para o sistema de consulta ao local de votação é http://intranet.oabpr.org.br/servicos/eleicao/

Candidatos das Chapas

XI de Agosto (número 11)

Presidente: Cassio Lisandro Telles

Vice-presidente: Marilena Indira Winter

Secretário-Geral: Rodrigo Sanchez Rios

Secretário-Geral Adjunto: Christahyanne Regina Bortolotto

Tesoureiro: Henrique Gaede

Alvo Novo na OAB (número 22)

Presidente: Manoel Caetano Ferreira Filho

Vice-presidente: Emmanuella Magro Denora

Secretário-Geral: Sandra Berenice Ferrari Turra

Secretário-Geral Adjunto: Rosemery Brenner Dessotti

Tesoureiro: Marcelo Trindade de Almdeira

(Com Bem Paraná)