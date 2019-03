MAIS DE 40 MIL TURISTAS VISITAM AS CATARATAS NO CARNAVAL

O balanço saiu no início desta noite: nos quatro dias de Carnaval, de sábado (2) até os portões se fecharem, às 17h desta terça-feira (5), as Cataratas do Iguaçu receberam nada menos do que 40.553 visitantes

O número é 8% maior do que o registrado no Carnaval passado, quando 37.593 pessoas conheceram o maior atrativo de Foz do Iguaçu. Este ano, portanto, foram 2.960 visitantes a mais.

A visitação foi superior à expectativa para este feriadão, quando eram esperados 35 mil visitantes.

O maior movimento, como é de praxe, foi no domingo: 16.025 visitantes (ante 14.280 em 2018); na segunda-feira, o número também foi alto, 10.342 visitantes (na segunda-feira de Carnaval do ano passado, foram 8.265).

No sábado, passaram pelos portões do Parque Nacional do Iguaçu 7.548 visitantes (em 2018, 6.746). E nesta terça, finalmente, houve o registro de 6.638 turistas, único dia em que o número foi inferior ao registrado na terça-feira do Carnaval passado (8.301 visitantes).

Com hotéis lotados e movimento intenso no aeroporto e na BR-277, já era esperado que os atrativos fossem muito visitados no feriadão de carnaval.

E não foi só nas Cataratas do lado brasileiro que a procura pelo atrativo surpreendeu. No domingo, o Parque Nacional Iguazú, na Argentina, recebeu 10.657 visitantes.

Março “gordo”

Os números deste início de março já compensam a queda na visitação em fevereiro. Foram 134.474 turistas no mês passado, enquanto em fevereiro de 2018 foram 161.929. É que o Carnaval de 2018 caiu em fevereiro. Portanto, a queda no mês passado vai ser mais do que compensada pela visitação em março deste ano.

O mesmo fenômeno de queda na procura em fevereiro ocorreu no lado argentino, com aumento nestes primeiros dias de março.

(Com H2Foz)