MAIS DE 28 MIL ALUNOS DE FOZ DO IGUAÇU RETORNAM ÀS AULAS NESTA TERÇA-FEIRA

O início do segundo semestre será marcado por atividades especiais na rede municipal

Mais de 28 mil alunos das 51 escolas municipais e 37 CMEIs (Centro de Educação Infantil) retornam nesta terça-feira (31) para as salas de aula, depois do recesso escolar, que iniciou no dia 14 de julho. O início do segundo semestre será marcado por atividades especiais de boas vindas e acolhida às crianças.

Hoje, um dia antes de voltarem para as unidades, 2.300 diretores, coordenadores, professores, pedagogos e agentes de apoio participaram do 2º Seminário de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação. Realizado no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, o evento contou com apresentações artísticas e palestra sobre o papel do professor, com a pedagoga e escritora Jeanine Rolim.

De acordo com o secretário de educação, Fernando Lima, momentos como este, de valorização profissional são realizados pelo menos duas vezes por ano, além das formações técnicas e pedagógicas, que ocorrem a cada bimestre. “Objetivo é que eles saiam daqui ainda mais motivados e encantados com o próprio trabalho que fazem nas unidades. Nosso intuito é enriquecer espiritualmente essas pessoas e despertar um novo olhar delas para o trabalhar desenvolvido” comentou.

No decorrer do evento, os diretores das 88 unidades receberam um Notebook para suporte administrativo. “Esses computadores são para somar nas rotinas administrativas que as unidades já desenvolvem, como na prestação de contas, documentação relacionada à gestão e as APMFs”, pontuou Fernando.

