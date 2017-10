MAIS DE 23 MIL PESSOAS AINDA PRECISAM RECEBER A VACINA CONTRA A DENGUE NO MUNICÍPIO

De acordo com último levantamento realizado pelo Programa de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde a 3ª etapa da vacinação contra a Dengue alcançou até o momento a cobertura vacinal de 16% no Município.

A 3ª etapa da campanha começou no dia 20 de setembro e segue até o dia 27 de outubro e o objetivo é vacinar 27.797 jovens entre 15 e 27 anos com a segunda e a terceira dose, mas mesmo com as vacinas disponíveis em todas as Unidades de Saúde e com a vacinação extra-muro que tem sido realizada em locais estratégicos apenas 4.432 pessoas foram vacinas.

Das pessoas que fazem parte do público alvo da campanha 1.985 receberam a segunda dose e outras 2.447 a terceira dose, ainda falta alcançar 23.365 pessoas em Foz do Iguaçu. Segundo a coordenadora do Programa de Imunização Adriana Izuka a principal dificuldade é convencer o público alvo.

“Diferente da criança que os pais levam ao posto para se vacinar a faixa etária de adolescentes e adultos jovens precisa ser convencida a ir às unidades, o que não é uma tarefa fácil. Geralmente adolescentes têm medo de tomar vacinas e tendem a achar que estão imunes a doenças e situações de risco, o que torna difícil convencê-los da necessidade de tomar uma vacina, que é uma medida preventiva contra alguma doença que eles podem adquirir no futuro”, disse a coordenadora.

Ainda é importante lembrar que para garantir a imunização completa contra a Dengue causada pelos sorotipos 1,2,3 e 4 é necessário completar o esquema de vacina com as três doses. A vacina é uma forma de prevenção, ao receber as três doses a pessoa protege também toda a comunidade, pois ajuda a diminuir a circulação do vírus.

Programação semanal da vacinação extra-muro

Colégio Almirante Tamandaré:

10/10 e 11/10

8h30 às 12h00

18h30 às 22h00

Colégio Barão do Rio Branco:

10/10

8h30 às 12h00

18h30 às 22h00

UDC CENTRO

10/10

19h00 às 22h00

Colégio JK

11/10

8h30 às 12h00

14h00 às 17h00

19h00 às 22h00

Colégio Monsenhor Guilherme

11/10

8h30 às 12h00

19h00 às 22h00

Shopping JL

11/10 e 13/10

18h00 às 21h00

Shopping CatuaíPalladium

11/10 e 13/10

18h00 às 21h00

Shopping JL 12/10

14h00 às 21h00

Shopping CatuaíPalladium

14/10

13h00 às 21h00

Shopping JL Cataratas

14/10 13h00 às 21h00

Para se vacinar, a população também pode procurar qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), o horário de atendimento pode ser conferido pelo site: www.saudefoz.com.br. O dia D da campanha está marcado para acontecer no sábado dia 21 de outubro, nessa data as UBS atenderão durante todo o dia.

