MAIS DE 200 REIVINDICAÇÕES FORAM APRESENTADAS PELOS VEREADORES NESTE MÊS

Necessidades de manutenção de vias públicas e melhorias no trânsito lideram as reclamações do povo

Na Câmara Municipal as reivindicações da população que chegam diariamente aos gabinetes ou são coletadas em visitas dos vereadores e assessores aos bairros são transformadas em indicações com solicitação de providências por parte da prefeitura. Neste mês foram mais de 200 pedidos enviados ao Executivo. Serviços de manutenção de vias públicas e solicitação de medidas para melhorias no trânsito são os mais comuns.

As indicações apontam também necessidades como de manutenção e limpeza em galerias pluviais (incluindo tampas de bocas de lobo), poda ou retirada de árvores, roçadas, melhorias na iluminação pública e reformas em escolas e creches. Dentre os assuntos sobre pavimentação e trânsito as reivindicações são para recapeamento asfáltico, operação tapa-buraco, sinalização viária e instalação de semáforos e lombadas elevadas.

Todas as indicações apresentadas estão disponíveis no novo site da Câmara pelo sistema Interlegis no endereço fozdoiguacu.pr.leg.br, no link: https://bit.ly/2MArTjv .

Câmara atuante

Nestes quase oito meses do ano os vereadores somaram 1.116 indicações com diversos assuntos oriundos de reivindicações da comunidade. Para o presidente da Câmara, Rogério Quadros, “os vereadores estão bem atuantes visitando e conversando com moradores das diversas regiões da cidade”.

Afirmou que “isso resulta em grande quantidade de reivindicações que são formalizadas em indicações. É um trabalho de assessoramento feito pelos vereadores que auxilia a prefeitura a detectar todos os problemas da cidade”.

Segundo Rogério as questões vão desde um pedido de limpeza de uma boca de lobo até a necessidade de construção de uma escola ou unidade de saúde. “Os vereadores por intermédio desse trabalho possibilitam aos secretários e diretores poderem fazer diagnósticos das prioridades e assim buscar as soluções”, comentou o presidente.

Trabalho intenso

O líder do prefeito na Câmara, vereador Jeferson Brayner, destacou o esforço conjunto no Legislativo. “Temos trabalhado intensamente, além das atividades que temos internamente na Câmara como as comissões, reuniões, análises de projetos e sessões. Também é muito importante o atendimento a população, ouvir as reivindicações” opinou.

Brayner registrou que os vereadores estão indo aos bairros para conversar com a população, “que é a detentora de maior conhecimento sobre as necessidades de onde mora. A participação da população é primordial no bom andamento dos trabalhos. Os requerimentos e indicações são para auxiliar o Governo no planejamento e execução das obras e melhorias necessárias. Portanto a intenção é sempre ajudar e não apenas criticar”.

De acordo com o líder do governo, “a prefeitura está fazendo o possível para atender as demandas”.

(Com CMFI)