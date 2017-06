MAIS DE 20 RUAS RECEBERAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS EM JUNHO

Aos poucos, os asfaltos das ruas de Foz do Iguaçu estão sendo recuperados. A operação tapa-buracos (medida emergencial para sanar principais problemas) passou por 22 ruas no mês de junho, aplicando 442 toneladas do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). De abril até o momento foram aplicados 940 toneladas do produto. Desde o início do governo de Chico Brasileiro 45 ruas foram recuperadas.

O prefeito Chico Brasileiro vistoriou a execução dos trabalhos do tapa-buracos realizado na manhã de hoje (27). “É um trabalho emergencial, que visa dar o mínimo de condições de trânsito para a população. Infelizmente o número de vias com problemas é muito grande, mesmo com todos os esforços a prefeitura ainda irá levar algum tempo para atender a demanda.” enfatizou o prefeito, durante vistoria realizada nas obras da Rua Canindé, na região do Morumbi.

Em junho o tapa-buracos passou vários bairros de Foz. Vila Portes, Jardim Central, Portal da Foz, Jardim Naipi, Vila C, Centro, Jardim Itamaraty, Vila Yolanda, Profilurb e Porto Meira receberam a correção emergencial, totalizando 11.857 metros quadrados executados.

Entre as principais avenidas contempladas este mês está a General Meira, com 3.171 metros quadrados executados, a Avenida das Cataratas com 713m², Avenida República Argentina com 1.075m², Rua Curitiba (vila C) com 2.634m² e Rua Beija Flor com 1.119 m².

As próximas ruas e avenidas que devem receber o tapa-buracos já estão mapeadas pela secretaria de obras. O cadastro toma por base critérios técnicos e também a solicitação popular, que é feita pelos telefones 3521 1718 e 3521 1711. Nos dois ramais o morador passa as informações da rua e em seguida é feito um levantamento para posteriormente a secretaria incluir no cronograma da operação de bairro à bairro.

O diretor do departamento de serviços e manutenção da secretaria de obras e responsável pelo tapa-buracos, Geraldo Nascimento, explica todas as solicitações dos iguaçuenses são cadastradas e com o cadastro é organizada a logística. “Por exemplo, se formos para a região do Morumbi, vamos tentar fazer o máximo de ruas cadastradas naquele local”, informa.

Alerta

A Prefeitura alerta para que os moradores evitem sinalizar os buracos com a interdição das vias, o que é crime e pode provocar graves acidentes. Nos casos mais críticos, onde houver a necessidade de sinalização emergencial a recomendação é seja solicitado o apoio do Foztrans. Para reclamações ou sugestões a prefeitura disponibiliza o canal direto da ouvidoria do município pelo fone: 2105-1290.

Com PMFI