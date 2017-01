MAIS DE 120 MIL VEÍCULOS DEVEM PASSAR PELA BR-277 NO FIM DE SEMANA

A prisão é de estrada cheia para este primeiro fim de semana de 2017. A concessionária que administra a BR-277, entre Curitiba e o litoral do Paraná, afirma que, desta sexta-feira (6) a domingo (8), mais 120 mil veículos passem pela rodovia.

O horário de maior movimento nesta sexta-feira deve ser entre 19h e 20h, com 2.900 veículos por hora.

No sábado (7), a estimativa é de que, entre 14h e 15h, transitem pela rodovia 1.700 veículos por hora.

Na hora de voltar para a casa, no domingo (8), os motoristas devem encontrar o trânsito mais intenso entre 18h e 19h, com 2.800 veículos por hora. O valor do pedágio é R$ 18,70.

Com G1