Maior computador da América Latina pode ser desligado no RJ por falta de dinheiro, diz LNCC

O maior computador da América Latina, o supercomputador Santos Dumont, que fica em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, pode ser desligado por falta de dinheiro a partir de outubro, segundo informou o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Augusto Gadelha. O Máquina processa mais de 100 pesquisas envolvendo doenças como Zika, Alzheimer e Câncer.

De acordo com o diretor, o Governo Federal cortou 44% do orçamento da instituição por causa da crise financeira. Gadelha revela que o LNCC deveria receber R$ 16 milhões neste ano, mas com o corte de dinheiro vai receber apenas R$ 9 milhões. Ele disse ainda que só os gastos para manter o supercomputador são de R$ 6 milhões ao ano.