MADURO DENUNCIA QUE EUA ARTICULOU PLANO DE GOLPE DE ESTADO CONTRA SEU GOVERNO

Segundo presidente venezuelano, plano para derrubá-lo tem apoio da Colômbia. Maduro prometeu divulgar detalhes em entrevista coletiva nos próximos dias

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou neste domingo (9) que os Estados Unidos ativaram um plano para derrubá-lo com o apoio da Colômbia.

“Hoje está em andamento, e coordenado diretamente da Casa Branca, uma tentativa de perturbar a vida democrática da Venezuela” com “um golpe de Estado”, disse Maduro após votar nas eleições de vereadores.

O líder socialista, que no passado denunciou supostos planos de Washington para derrubá-lo, anunciou que nos próximos dias oferecerá uma coletiva de imprensa para dar detalhes do suposto complô, por trás do qual ele disse que também está a vizinha Colômbia.

“Eu não sei se o “New York Times” e o “Washington Post” vão me ligar – para pegar o furo – porque eles têm dados muito precisos”, acrescentou Maduro.

O presidente fez referência a uma reportagem publicada em setembro pelo “The New York Times” sobre reuniões entre autoridades americanas e militares venezuelanos em um plano abortado para derrubá-lo, uma matéria que, segundo Caracas, ofereceu “evidência grosseira” de atividades conspiratórias da administração de Donald Trump.

Maduro está pronto para iniciar um segundo mandato (2019-2025) em 10 de janeiro, depois de ser reeleito em uma votação que não foi reconhecida por Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina.

(Com G1)