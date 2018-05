Madrugada de Terror: 3 MENORES BALEADOS NA CABEÇA ESTÃO EM ESTADO GRAVE E UM ASSASSINADO. INSEGURANÇA TOMOU CONTA DE FOZ

Um homem de 39 anos foi morto e três adolescentes de 16 anos feridos a tiros na madrugada desta quinta-feira (10) em Foz do Iguaçu. A polícia suspeita que os menores tenham sido vítimas de uma tentativa de execução. Eles foram atingidos por tiros a queima roupa, Rua Papagaio, cruzamento com a Rua Castelão no Portal da Foz.